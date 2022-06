Kedgwick ouvre toutes ses rues aux VTT

À compter du 1er juillet, les véhicules tout-terrain pourront circuler à l’intérieur de chacune des rues de la Communauté rurale de Kedgwick.

Après plusieurs mois de travail, le conseil municipal a procédé, mardi soir, à l’adoption de son arrêté autorisant l’accès à ses rues aux VTT et Side by side (Côte à côte). Ce faisant, elle devient la première municipalité de la province à être aussi permissive envers ce type de véhicule.

«Certaines municipalités le font déjà pour quelques rues, mais nous, on sera la première à le faire pour toutes nos routes. Et je suis certain que plusieurs nous auront à l’œil afin de voir comment ça va se dérouler», a indiqué lors de la rencontre le conseiller et maire suppléant, Cédric Léonard.

Selon lui, le conseil a opté pour l’ensemble des rues de son territoire afin d’éviter d’en privilégier certaines au détriment d’autres.

«Tout le monde a des VTT ou presque ici, et ils payent tous les mêmes taxes», a poursuivi le conseiller.

Avec cet arrêté, Kedgwick désire faciliter l’accès des utilisateurs de ces engins aux sentiers existants ainsi qu’aux commerces (épiceries, stations d’essence, restaurants) situés sur son territoire.

L’arrêté en question évoque une série de mesures à respecter. Ainsi, les utilisateurs devront circuler en file sur le bord de la route, dans le sens du trafic, et ce à une vitesse maximale de 40 km/h, de sorte à éviter les risques d’accidents et de limiter le bruit.

En plus des exigences habituelles de la Loi sur les véhicules à moteur (immatriculation, permis, port du casque, etc.), ceux qui voudront se prévaloir de ce privilège devront posséder un permis valide d’un club fédéré.

Pour le maire de l’endroit, Éric Gagnon, ce projet est l’aboutissement positif d’un long processus de travail et de réflexion.

«Ça fait plus de dix mois que l’on travaille là-dessus. Ce qui a été long, c’est de coordonner tout cela avec la Sécurité publique, car on voulait faire les choses correctement», indique-t-il.

Selon lui, l’utilisation des sentiers est toujours privilégiée. Toutefois, il croit que ce projet sera un complément intéressant et utile, autant pour la population locale que pour le tourisme.

«On a un terrain de jeu incroyable pour les VTT dans notre région et on va s’arranger pour que tout le monde sache que notre coin de pays est des plus accessibles», dit-il.

Toujours selon lui, le projet rencontre peu d’opposition de la part de la population. Si quelques personnes ont démontré des craintes, il rappelle que la municipalité compose déjà avec des utilisateurs déplaisants.

«Il y en a qui, malheureusement, ne respectent pas les lois, mais on ne peut pas s’empêcher d’avancer pour eux. Je suis toutefois persuadé que les gens seront respectueux», soutient-il.

Il précise que cet arrêté demeure un privilège.

«Si on voit d’ici quelques mois que ça ne fonctionne tout simplement pas, il faudra peut-être revoir certaines choses, voire même reconsidérer l’arrêté», souligne-t-il.

À noter que ceux qui ne respectent pas les termes de l’arrêté s’exposent à des amendes.

La municipalité organisera par ailleurs une séance d’informations publique où seront expliqués tous les détails de l’arrêté.