La trottinette électrique pour contrer la hausse du coût de l’essence

«Une fois que tu as goûté à ça, tu ne peux plus t’en passer.»

Thomas Lizotte de Dunlop près de Bathurst a récemment troqué le volant pour le guidon. Il a développé une véritable passion pour la trottinette électrique, si bien qu’il l’utilise désormais comme véhicule principal pour se rendre au travail. Une décision qui s’explique aussi bien par les économies engendrées que par le plaisir que procure la conduite de cet engin.

C’est d’ailleurs sur cette monture que celui-ci arrive à l’entrevue. Première constatation, l’engin est loin d’être un jouet. Deux moteurs, suspensions hydrauliques, freins à disque… et une vitesse d’accélération impressionnante.

Tout a commencé il y a quelques semaines, lorsque son fils a reçu une petite trottinette électrique pour son anniversaire, un modèle tout de même performant avec une autonomie de 25 km et qui peut rouler environ 15 km/h.

«Je connaissais les trottinettes conventionnelles, mais pas les électriques. Mon garçon est devenu habile très rapidement, et je trouvais ça fascinant de le voir aller là-dessus. Ça m’a donné le goût de l’imiter», explique-t-il.

Après quelques recherches sur le web, il a vite constaté que les E-Scooters, comme on les appelle également, étaient très populaires dans plusieurs grandes villes et qu’il en existe une vaste panoplie de modèles pour adultes. Il y en a pour tous les genres – des plus urbains aux plus sportifs – ainsi que pour toutes les bourses.

Celui qu’il s’est procuré est loin du jouet pour enfants. Il a opté pour un modèle sportif et adapté aux sentiers. Sur le marché, il se détaille entre 2000$ et 3000$. Certains modèles de moindre gamme sont vendus aux alentours de 1000$, mais certains peuvent atteindre les 5000$, 6000$ et même 7000$.

Son engin est considéré au même titre qu’une bicyclette électrique, c’est donc dire qu’on ne peut rouler avec celui-ci au beau milieu de la route. En raison de ces performances (certains modèles peuvent aller jusqu’à 80 km/h), son conducteur n’a pas lésiné avec la sécurité. Aux commandes, il porte casque, gants, plastron ainsi que protecteurs pour genoux et coudes. Bref, le même accoutrement qu’un amateur de vélo de descente.

«À la vitesse où je vais, une chute sur l’asphalte ferait très mal. Ce n’est heureusement pas encore arrivé, mais je ne prends pas de chance. Mon but c’est d’arriver en un seul morceau», dit-il.

Au boulot

Acadie Nouvelle Jean-François Boisvert

Certes, une trottinette de ce genre n’est pas donnée. Mais en faisant cet achat, M. Lizotte avait une idée précise en tête: économiser.

Avec le prix du carburant qui ne cesse d’augmenter depuis quelques mois, ce moyen de transport s’avère en effet une option intéressante pour épargner lors de la saison estivale.

Ainsi, tous les matins, celui-ci se rend au boulot à trottinette, un trajet d’une vingtaine de kilomètres. Au préalable, il accompagne son fils à l’école, lui aussi sur sa trottinette, une activité père-fils que tous deux apprécient énormément.

Le trajet pour le travail lui prend tout au plus une dizaine de minutes supplémentaires qu’avec son camion. Il faut dire que sans le souci du trafic, la distance se fait bien. Arrivé au travail, il plie sa trottinette en deux et puisque l’engin n’a pas d’essence, il peut l’apporter dans mon bureau.

«C’est devenu mon moyen de transport principal», soutient l’employé de Vitalité.

Bon an mal an, c’est près d’une cinquantaine de kilomètres qu’il économise tous les jours. En quatre semaines à peine, celui-ci avait déjà parcouru 433 kilomètres à trottinette. Considérant qu’il conduit en temps normal un camion de type RAM, il évalue ses économies à tout près de 200$ déjà.

«Et il a beaucoup plu au cours des derniers jours, il a donc fallu que j’emprunte mon véhicule plus souvent. Ma trottinette peut supporter de la petite pluie et des flaques d’eau, mais c’est déconseillé sous de grosses averses», explique-t-il.

Selon ses estimations, son investissement devrait se payer de lui-même d’ici l’automne, uniquement à coup d’économie de carburant.

Mais au-delà de l’économie d’essence, il y a tout l’aspect plaisir qui vient avec l’activité.

«L’essence descendrait à 0,70$ demain matin et je continuerais d’opter pour la trottinette pour me rendre au travail tellement c’est que du bonheur. C’est tellement plaisant à conduire», ajoute-t-il.

Nouvelle mode?

Pour le moment, les trottinettes électriques sont plutôt rares en région. Dans le secteur de Bathurst, Thomas Lizotte avoue être l’un des seuls – à sa connaissance – à utiliser ce mode de transport pour se rendre au travail.

«Au départ, il y a des gens qui se moquaient amicalement de moi lorsqu’ils ont entendu parler de mes intentions ou lorsqu’ils m’ont vu rouler sur ma trottinette. Mais à près de 2,20$ le litre d’essence ordinaire, je dois avouer que je ris un peu moi aussi», lance-t-il à la blague.

Bien qu’encore peu connu dans la province, M. Lizotte prédit que ce mode de transport risque de connaître un grand engouement. À preuve, il se fait souvent aborder concernant son engin.

«Au début, les gens me regardent un peu comme si j’étais un extra-terrestre, mais ça ne prend pas de temps que ça pique leur curiosité. Rapidement, ils sont emballés par l’idée, certains ont même pris les informations pour s’en procurer une. Il faut seulement passer outre le préjugé qui persiste voulant que ce soit un jouet pour enfant», souligne-t-il.