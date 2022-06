Le District scolaire francophone Nord-Est recrute activement dans le Restigouche

En réponse à la récente vague de licenciement survenue à l’usine HEXO, le District scolaire francophone Nord-Est s’est rendu au Restigouche afin d’y tenir une activité d’embauche tout-en-un.

Comme plusieurs autres organisations et entreprises, le District scolaire francophone Nord-Est (DSF-NE) doit composer depuis plusieurs mois avec le manque de main-d’œuvre. Il tente toutefois de renverser la vapeur afin de commencer la prochaine année scolaire un peu mieux outillée.

Mercredi, une équipe des ressources humaines du district était présente à la Polyvalente Roland-Pépin de Campbellton. Son objectif: trouver des candidats pour pourvoir les nombreux postes vacants dans cette région.

Enseignant, aide-enseignant, suppléants, concierges, chauffeurs d’autobus, adjoints administratifs… La liste est longue.

«Il manque de la main-d’œuvre partout, et on n’y échappe pas», explique Pascal Saulnier, responsable du recrutement et de la rétention, notant que la pandémie a contribué à intensifier cette pénurie.

«On vient de traverser deux années très difficiles à ce niveau. Notre taux d’absentéisme était beaucoup plus élevé que la normale et notre bassin de suppléants insuffisant», explique-t-il.

Mercredi, les candidats étaient invités à se rendre à la PRP, où des entrevues d’embauche étaient effectuées sur-le-champ.

«C’est différent de la formule habituelle où l’on demande d’abord aux gens de postuler en ligne. Une fois leur demande traitée, on les convoque pour un entretien. Là, tout est fait sur place. On sauve énormément de temps», dit-il.

C’est la première fois que le DSF-NE propose cette formule de recrutement. M. Saulnier ne cache pas que celle-ci a été concoctée rapidement, notamment en raison de la récente annonce de la perte de 142 emplois chez le producteur de cannabis HEXO d’Atholville. L’organisation a en effet vu dans cette triste nouvelle l’occasion de regarnir sa banque de candidats.

«C’est une chance pour nous de trouver des candidats oui, mais on voit ça aussi comme une façon de soutenir les travailleurs qui ont perdu leur emploi, de les aider à se trouver quelque chose d’autre le plus rapidement possible. On croit que ce que nous avons à offrir en matière d’emploi et de salaire peut s’avérer une solution intéressante pour eux», estime M. Saulnier.

Selon lui, quelques employés mis à pied se sont d’ailleurs présentés à la journée d’embauche du DSF-NE.

À la lumière du succès de cette première tentative, M. Saulnier croit que cette formule pourrait fort bien être répétée à l’avenir et même exportée dans les autres secteurs du district, soit les régions Chaleur et Péninsule acadienne.