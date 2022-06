Un message inquiétant force la fin de l’année scolaire dans une école de Shediac

Les élèves de l’école Mgr-François-Bourgeois (MFB) de Shediac seront en vacances dès mercredi en fin de journée, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons.

Dans un message envoyé aux parents mardi, le District scolaire francophone Sud (DSFS) indique que depuis quelques jours, la communauté de l’école MFB vit des moments d’incertitudes et, pour certains, d’anxiété en raison d’un message inquiétant aperçu à l’école.

Sans vouloir décrire de façon détaillée la nature des menaces, le DSFS a fait savoir par courriel qu’il s’agissait d’un message anonyme préoccupant ciblant la fin de l’année scolaire.

«La direction du DSFS et de l’école, en consultation avec la Gendarmerie royale du Canada et le North American Centre for Threat Assessment and Trauma Response, une firme spécialisée en évaluation de la menace, ont pris toutes les mesures nécessaires pour évaluer le risque qui, jusqu’à maintenant, est toujours considéré faible», mentionne la lettre.

Les autorités scolaires affirment être conscientes du sentiment qui habite plusieurs élèves, parents et membres du personnel, malgré toutes les démarches entreprises pour assurer la sécurité de l’école.

«Soucieux du mieux-être et de la santé émotionnelle des élèves et du personnel et en raison des nombreuses absences, la direction du DSFS a donc pris la décision de devancer la fin des classes à MFB», peut-on lire dans le message envoyé aux parents.

Des services de soutien sont offerts aux élèves qui en ressentent le besoin, afin d’entreprendre les vacances estivales l’esprit tranquille.

Les membres du personnel enseignant seront en poste jeudi et vendredi si les parents ont besoin de les joindre à distance.

Selon le calendrier scolaire, le dernier jour de classe était prévu vendredi.

L’école comprend 23 classes et accueille environ 500 élèves de la maternelle à la 8e année.