Des retards en classe difficiles à rattraper

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance propose des activités pendant l’été, en collaboration avec des organismes sans but lucratif. Son but est que les élèves rattrapent un peu leur retard accumulé depuis 2020.

«Toutes les activités offertes par le ministère sont gratuites. C’est de l’éducation publique, alors ça devrait être accessible pour tout le monde», précise le ministre Dominic Cardy, en soulignant que des associations peuvent en revanche facturer des frais.

Il indique que les districts scolaires partageront les informations à propos des programmes estivaux sur leur site internet. Il ajoute qu’il essaiera de faire en sorte qu’ils communiquent aussi directement avec les parents.

M. Cardy précise qu’il ignore encore les conséquences exactes de la pandémie et de la grève du Syndicat canadien de la fonction publique sur le niveau scolaire des élèves depuis 2020.

«On a besoin d’entendre les enseignants: que voient-ils comme défis dans leur classe? À partir de ça, on pourra bâtir un programme de rattrapage», détaille-t-il en relevant que la situation diffère selon les écoles, qui ont perdu des temps d’enseignement différents.

Niveau en baisse

La professeure de la Faculté des sciences de l’Éducation à l’Université de Moncton, Sylvie Blain, constate que la pandémie a eu des effets négatifs sur le niveau de lecture des élèves. Elle fonde son avis sur une analyse de 19 études menées dans plusieurs pays d’Europe et d’Amérique du Nord.

«Les résultats sont négatifs, surtout au niveau primaire, chez les enfants de milieux socio-économiques plus faibles et chez ceux qui ont des difficultés d’apprentissage (dyslexie, troubles de l’attention, etc.)», note la chercheuse.

En 2020, une étude (Dorn, 2020) a estimé que les élèves pourraient perdre en moyenne de cinq à neuf mois d’apprentissage en lecture avant juillet 2021, et que les élèves plus vulnérables pourraient avoir un retard de six à 12 mois.

Au Nouveau-Brunswick, la proportion d’écoliers néo-brunswickois francophones de 3e année réussissant l’examen de lecture de 2e année a été de 57% pour l’année scolaire 2020-2021, alors qu’elle était de 77% cinq ans plus tôt et que la cible est de 90%.

«Le temps d’apprentissage a été beaucoup coupé», explique Mme Blain.

Par ailleurs, le consultant en pédagogie, Christian Boyer, et le professeur au département d’éducation de la TÉLUQ, Steve Bissonnette, ont constaté en 2021 que l’école virtuelle provoquait un retard d’apprentissage important pour les élèves qui la fréquentaient avant la pandémie.

«Ce retard peut atteindre plusieurs mois par année scolaire», ont-ils écrit, suggérant que les cours virtuels au début de la pandémie ont eu les mêmes répercussions.

Congés en question

Sylvie Blain pense que les camps d’été proposés par le gouvernement du Nouveau-Brunswick et des organismes sans but lucratif peuvent aider à rattraper le temps perdu.

«Une autre solution serait d’abolir les congés pédagogiques des deux prochaines années, rit-elle en anticipant la réaction des enseignants. Abolir, c’est peut-être trop radical. On pourrait peut-être garder les jours qui précèdent les remises de bulletins.»

La chercheuse suggère aussi d’allonger l’année scolaire.

«Je n’aurais jamais le courage de dire aux élèves, aux parents et aux enseignants que je vais annuler le congé de mars, illustre cependant le ministre Cardy. Ça créerait une guerre civile dans la province.»

Le ministre fait valoir que les vacances et les journées pédagogiques sont encadrées par la convention collective des enseignants, signée avant l’arrivée des progressistes-conservateurs au pouvoir.

«Je pense que ce qu’on a besoin de faire avec les journées pédagogiques, c’est de rendre leur contenu plus pertinent aux défis quotidiens des enseignants dans les écoles: problèmes de santé mentale, utilisation des outils numériques dans la salle de classe, etc.», estime-t-il.

Livres chers

Sylvie Blain aimerait aussi que le gouvernement améliore l’accès aux livres des élèves, surtout ceux venant d’une famille défavorisée. Elle soutient que cette mesure aurait une conséquence positive sur les niveaux de littératie.

«L’enseignement de la lecture repose largement sur le dos des enseignants, parce que c’est complexe, rappelle-t-elle. Mais la motivation à lire est une responsabilité partagée avec les parents et la société. Et si on n’a pas accès aux livres, comment développer le goût de lire?»

Dominic Cardy semble en désaccord avec la chercheuse sur ce point également.

«Le lien entre l’alphabétisation et l’accès aux livres est faible pour être poli, lâche-t-il. Dire qu’une population exposée aux livres va lire, c’est comme si je disais que pour former un pilote, j’ai seulement besoin de le mettre dans un aéroport.»

L’élu pense que les systèmes scolaires francophone et anglophone ont utilisé pendant des décennies une méthode d’enseignement infondée scientifiquement: le modèle de littératie équilibré. Il impose la littératie structurée à la place.

Il précise que cette réforme est en cours dans les écoles francophones et qu’elle se poursuivra l’année prochaine, après avoir été menée à bien dans le secteur anglophone.

Activités estivales prévues

Parmi les options qui sont offertes aux élèves qui le désirent, notons que le ministère de l’Éducation offre trois cours de mathématiques en ligne au secondaire sur la plateforme Clic.

Le District scolaire francophone du Nord-Ouest (DSFNO) poursuit son programme estival de lecture appelé «Un livre-courrier pour bouquiner cet été!»

Les élèves volontaires reçoivent gratuitement des livres choisis par des enseignants, puis correspondent à leur propos avec des bénévoles.

«Des camps d’été ayant l’acquisition linguistique comme but principal sont offerts aux nouveaux arrivants», mentionne de son côté la directrice des relations stratégiques du district scolaire francophone Sud (DSFS), Ghislaine Arsenault.

Elle évoque aussi le programme Lire, c’est grandir, inspiré du projet du DSFNO. «Finalement, des cours d’été sont offerts par le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance», affirme Mme Arsenault.

Le District scolaire francophone Nord-Est n’a prévu aucune activité estivale.

L’association CLEF offrira du tutorat individuel dans les bibliothèques publiques pour les enfants qui veulent améliorer leurs aptitudes en lecture.