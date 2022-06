Érosion: Charlo reçoit l’assurance que des travaux seront réalisés pour corriger le problème

La municipalité de Charlo a reçu l’assurance de la province que des travaux seront réalisés afin de corriger le problème d’érosion qui menace deux résidences ainsi que la route principale.

«On attend la lettre pour confirmer le tout, mais nous en sommes arrivés à une entente avec les ministères des Transports et de la Sécurité publique pour que soit réglée cette situation.»

Très inquiet il y a quelques semaines, le maire de Charlo, Gaétan Pelletier, affiche aujourd’hui un air beaucoup plus optimiste. Il soutient en effet avoir obtenu l’assurance du gouvernement que le problème d’érosion qui menace l’intégrité de deux résidences, et potentiellement sa route principale, sera réglé.

À la base de celui-ci, l’effondrement il y a quelques mois d’un ponceau en bois servant à évacuer l’eau d’un petit ruisseau vers la Baie des Chaleurs. La situation a provoqué un glissement de terrain entre deux résidences de la rue Chaleur (route 134).

Des pluies diluviennes survenues le 26 mai dernier ont toutefois aggravé le problème, creusant un énorme fossé et balayant complètement le muret de protection en place destiné à contrer l’érosion côtière. Depuis, on craint qu’une autre onde de tempête d’envergure ne compromette l’intégrité des deux résidences ainsi que la route 134.

La municipalité de Charlo avait tiré la sonnette d’alarme dans ce dossier, allant même jusqu’à qualifier le secteur touché de zone sinistrée.

Au cours des dernières semaines, des inspecteurs de la Sécurité publique et du ministère des Transports se sont rendus sur place afin de constater l’ampleur des dégâts.

«Ça n’a pas pris de temps qu’ils ont vu l’urgence d’agir», explique M. Pelletier.

Depuis, le ministère des Transports lui a confirmé qu’il allait s’occuper de remplacer la section du ponceau qui a cédé ainsi que le muret de protection face à la baie, des solutions qui devraient régler la problématique.

Le maire l’avoue, il craignait de voir la situation prendre de l’ampleur en raison de cette brèche.

«On risquait de perdre beaucoup de littoraux, de voir d’autres maisons menacées ainsi que notre route principale. Aujourd’hui, on est vraiment soulagé de voir le gouvernement provincial s’impliquer de la sorte dans le dossier», ajoute M. Pelletier, martelant par contre qu’il faut faire vite.

Car pour l’instant, la date des travaux n’a pas encore été arrêtée. Des ingénieurs ont analysé les besoins en termes de travaux afin de soumettre un plan au ministère. Le processus est toutefois long. Un luxe que n’a pas vraiment le village.

«On souhaite que ça aille vite, le plus vite possible en fait, car la situation demeure précaire. On aimerait que les travaux aient lieu avant la période des ouragans, question d’éviter les ondes de tempêtes et que le problème empire», dit-il.