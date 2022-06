La baignade interdite à la plage municipale de Bas-Caraquet

Le village de Bas-Caraquet a fait savoir sur les réseaux sociaux que les baignades à la plage municipale sont suspendues pour une durée indéterminée.

Le maire Roger Chiasson a fait savoir au journal que la raison est une contamination de l’eau. Le ministère de la santé du Nouveau-Brunswick a découvert après des analyses régulières de l’eau un taux anormalement élevé de bactéries.

Pour la sécurité des citoyens, la suspension de la baignade a été décrétée.

Pour l’instant, la source de la contamination est inconnue. D’autres échantillons ont été prélevés pour des tests et la ville devrait connaître plus d’informations dès le début de la semaine prochaine.

M. Chiasson demande aux citoyens d’éviter la baignade jusqu’à ce que la situation soit rétablie et s’excuse pour l’inconvénient. Il espère que le problème sera réglé le plus tôt possible, en ce début de saison touristique. La plage est située près des chalets et du parc aquatique. – DSJ