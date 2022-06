Maxime Lejeune sera candidat à la mairie de la nouvelle ville de Belle-Baie

Le maire du village de Pointe-Verte, Maxime Lejeune, sera candidat à la mairie de Belle-Baie, municipalité en devenir qui sera issue de la fusion des villes de Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher, Pointe-Verte et des DSL voisins.

Le principal intéressé a fait part de ses intentions en milieu de semaine dans le cadre d’un entretien accordé à l’Acadie Nouvelle.

«Je crois avoir les outils et l’expérience nécessaires pour mener à terme cette transition et diriger la nouvelle ville avec une grande équipe», a indiqué Maxime Lejeune.

Il estime que ses nombreuses années de travail en tant que maire et conseiller municipal de Pointe-Verte et sa longue expérience dans la fonction publique provinciale l’aideront à relever le défi qui s’offre à lui.

Maxime Lejeune a été élu une première fois en tant que conseiller à Pointe-Verte lors de l’élection municipale tenue en 1983. Il est devenu maire du village acadien en 1991, fonction qu’il a occupée jusqu’en 2001.

Après une pause de la vie politique municipale de plusieurs années, il était de retour à table du conseil en 2017, avant de redevenir maire en mai 2021.

Maxime Lejeune est le second candidat à la mairie de la nouvelle entité. La mairesse de Petit-Rocher, Rachel Boudreau, a annoncé en février son intention de briguer les suffrages lors du scrutin municipal qui est prévu le 28 novembre.

L’aspirant-maire avait auparavant jonglé avec la possibilité de se porter candidat en tant que conseiller municipal de Belle-Baie.

La restructuration de la Police régionale BNPP qui est prévue pour 2024 est l’un des défis qui emballent Maxime Lejeune.

Le corps policier, qui dessert les municipalités de Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher et Pointe-Verte depuis 1981, verra l’étendue de son territoire et la population à servir augmenter passablement lorsque la fusion municipale sera chose faite. La surveillance policière dans les territoires formés des anciens Districts de services locaux sera toutefois assurée par la GRC en 2023.

Le défi de diriger ce qui deviendra le 1er janvier la 11e ville en importance au Nouveau-Brunswick est loin d’effrayer Maxime Lejeune.

«Je me sens prêt et m’attends à quelque chose qui sera intéressant. J’avais l’habitude avant ma retraite de travailler avec une grande équipe et des budgets importants. Le défi que représente Belle-Baie ne me fait donc pas trop peur.»

Selon lui, le travail du futur maire sera facilité par le fait que les quatre municipalités de la région de Chaleur se partagent déjà certains services comme la police, la collecte des ordures et des matières recyclables, la fourrière et l’administration municipale.

«Le processus de transition se déroule assez bien. Ça augure bien pour les choses qui restent à venir.»