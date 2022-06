Plus de membres autour de la table de la future CSR-Restigouche

Le conseil d’administration de la CSR-Restigouche comptera plus de membres que de municipalités une fois la réforme de la gouvernance locale en place.

Après les regroupements municipaux, la CSR-Restigouche ne comportera en effet que quatre municipalités (Campbellton, Baie des Hérons, Bois Joli et Kedgwick) et un district rural, ce qui signifie moins de représentants au sein de l’organisation.

«Avec cette formule, les membres n’auraient été que cinq autour de la table, ce qui est peu. Ça signifie que tous auraient dû siéger à plusieurs comités de travail. Nous avons donc demandé une exception au ministre et nous l’avons obtenue», souligne la directrice générale de la CSR-Restigouche, Betty-Ann Fortin.

Dans sa prochaine mouture, la CSR-Restigouche comprendra ainsi dix membres, soit deux par entité.

«Ce sera beaucoup plus intéressant de travailler de cette façon. Ça apportera plus de compétences et d’idées autour de la table. Ce sera aussi plus facile pour effectuer la période de transition vers la nouvelle structure», croit-elle.

À sa connaissance, la CSR-Restigouche serait la seule à avoir obtenu une telle exemption du gouvernement.