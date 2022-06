Restigouche et Péninsule: la moitié des matières recyclables rejetée au dépotoir

48% des matières du centre de tri de Tracadie, qui traite les matières provenant du programme de recyclage résidentiel du Restigouche et de la Péninsule acadienne, prennent la route du site d’enfouissement en raison de leur mauvaise qualité.

C’est ce que révèle la direction générale de la Commission des services du Restigouche, organisation qui chapeaute la mise en œuvre du programme de récupération dans cette région.

Celle-ci tenait, mercredi à Charlo, son assemblée générale annuelle. Selon le rapport de la division des déchets solides, on apprend qu’il s’est recyclé au cours de l’année 2021 un total de 959 tonnes de matière. Il s’agit d’une augmentation de 300 tonnes comparativement à l’année précédente qui, toutefois, avait vu le programme ne fonctionner que huit mois en raison de la pandémie.

Ce montant représente, en termes de tonnage, 10% des déchets totaux récoltés dans la région et 12% des déchets résidentiels.

«C’est notre montant le plus élevé jusqu’ici. On visait initialement l’atteinte des 1000 tonnes. Ce n’est pas arrivé, mais on s’en est grandement rapproché. Ce sera notre objectif pour l’an prochain», confirme Mme Fortin.

Cette bonne performance est toutefois entachée par une autre donnée, celle-là en provenance du centre de tri de Tracadie qui traite les matières recyclées du Restigouche et de la Péninsule acadienne. On apprend ainsi que 48% des matières qui y sont acheminées sont rejetées et renvoyées au dépotoir en raison de leur piètre qualité.

Difficile de dire laquelle des deux régions est la plus problématique. En fait, il semblerait que le relâchement soit similaire d’un côté comme de l’autre.

«On nous a toujours dit que nos matières recyclées envoyées au centre de tri étaient d’assez bonne qualité, mais on ne se berce pas d’illusions. On sait qu’il y a eu un relâchement et que nous avons beaucoup de chemin, beaucoup d’améliorations à apporter. On va devoir relancer des campagnes de sensibilisation, car c’est tout simplement inacceptable», lance Mme Fortin.

À titre d’exemple, elle dit avoir été mise au courant de plusieurs découvertes peu glorieuses dans les conteneurs à recyclage du Restigouche.

«On retrouve encore beaucoup trop de sacs plastiques ainsi que des déchets domestiques. Mais on est aussi tombé sur des choses plus surprenantes, comme un bac rempli de pièces de tissus, et même une toilette entière», soupire-t-elle.

Selon Mme Fortin, cette tendance de matières recyclables souillées aurait pris de l’ampleur durant la pandémie de la COVID-19 et serait constatée pratiquement partout en province.

La directrice générale croit aussi que l’une des raisons pouvant expliquer cette situation est le système d’alternance pour la collecte, soit une semaine dédiée au recyclage, l’autre aux déchets domestiques. L’été, l’odeur émise par les sacs à ordures remplis de déchets domestiques découragerait les citoyens. Ils en profiteraient alors pour s’en débarrasser avec le recyclage.

Cet été, plusieurs municipalités du Restigouche ont toutefois répondu à cette problématique en modifiant ce système durant la période estivale, soit en optant pour trois semaines consécutives de collecte de déchets domestiques contre une seule pour les matières recyclables.

Dans la Péninsule aussi

Dans la Péninsule acadienne, le constat est similaire à celui du Restigouche. Là aussi on a dénoté cette tendance peu enviable.

«Il y a un relâchement, c’est une réalité et c’est très malheureux», confirme Cédric Landry, responsable des communications à la CSR-Péninsule acadienne.

Selon celui-ci, chaque fois que la CSR-PA a observé une diminution de la qualité du produit par le passé, cela concordait avec un arrêt du programme. Ce serait survenu en 2018 avec la modernisation du centre de tri, puis l’an dernier avec la pandémie (le programme ayant été interrompu pendant trois mois).

«Bref, on dirait que dès que l’on cesse la collecte pour quelques mois, les gens perdent leurs bonnes habitudes en matière de recyclage», explique-t-il.

À titre de comparaison, lors de la dernière année complète sans interruption du programme, le taux de rejet se situait à 34%.

«C’est loin d’être un taux parfait, mais c’est beaucoup mieux que 48%. Déjà à l’époque, on souhaitait améliorer notre performance, alors c’est certain que le taux actuel est inacceptable. On va devoir augmenter notre niveau de sensibilisation auprès des citoyens afin qu’ils améliorent leur triage des matières recyclables», mentionne M. Landry.