Deux anciens députés superviseront le redécoupage des circonscriptions provinciales

Les anciens députés Roger Clinch et Camille Thériault ont été nommés coprésidents de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales et de la représentation de la province.

Les commissaires Josée Rioux-Walker, Krista Ross, Emily Teed et Roger Ouellette se joindront à eux.

Ces nominations entreront en vigueur le 15 juillet.

La commission aura le mandat de redéfinir les limites des 49 circonscriptions électorales du Nouveau-Brunswick qui seront en vigueur pour la prochaine élection générale provinciale. La commission présentera un rapport de ses travaux à l’Assemblée législative.

Le Comité d’administration de l’Assemblée législative de la province s’est réuni plus tôt ce mois-ci et a proposé à l’unanimité la nomination de ces six personnes à la commission.

Notes biographiques sur les six membres:

Roger Clinch (coprésident): M. Clinch a rempli un mandat comme député fédéral de Gloucester de 1984 à 1988, et il a été auparavant maire de Bathurst de 1980 à 1983. Après avoir quitté la vie politique, il a occupé divers postes de haute direction au sein de plusieurs entreprises pendant 20 ans. Il possède de l’expérience en consultation dans les domaines de la gestion, des ressources humaines et des relations de travail. M. Clinch habite à Bathurst.

Camille Thériault (coprésident): M. Thériault a été élu pour la première fois à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick en 1987 comme député de Kent-Sud. Pendant sept ans, il a occupé divers postes au sein du Cabinet, dont ceux de ministre des Pêches et de l’Aquaculture, ministre du Développement économique et du Tourisme, et ministre responsable du Secrétariat de l’autoroute de l’information, avant d’être premier ministre de 1998 à 1999. Après son départ de la vie politique, M. Thériault a occupé divers postes de direction, dont celui de président et chef de la direction d’UNI Coopération financière pendant 12 ans. M. Thériault est membre de l’Ordre du Canada et il habite à Moncton.

Josée Rioux-Walker: Mme Rioux-Walker est connue comme une spécialiste du développement économique communautaire et de la formation. Elle est coordonnatrice de projet responsable de l’initiative Leadership au féminin au sein de Femmes en affaires Nouveau-Brunswick, et elle siège au conseil d’administration de plusieurs groupes. Mme Rioux-Walker habite à Drummond, où elle est mairesse adjointe.

Krista Ross: Connue comme une chef de file dans le milieu des affaires provincial et ancienne propriétaire d’une petite entreprise, Mme Ross est directrice générale de la chambre de commerce de Fredericton, poste qu’elle occupe depuis près de 20 ans. Elle habite à Fredericton.

Emily Teed: Connue pour ses compétences en conception stratégique et en gestion de projets, Mme Teed est chef de cabinet de l’associée directrice du bureau régional de Deloitte pour la région de l’Atlantique, et elle siège au conseil d’administration de plusieurs groupes communautaires. Mme Teed habite à Saint-Jean.

Roger Ouellette: M. Ouellette est connu comme politologue et il possède plus de 40 ans d’expérience, y compris une carrière au sein de la fonction publique. Il est universitaire, chercheur et professeur de science politique à l’Université de Moncton. Il est aussi chroniqueur politique à l’Acadie Nouvelle. M. Ouellette habite à Moncton.