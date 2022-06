Il remercie personnellement le policier d’Edmundston qui a réussi à le retrouver 

Le constable Martin Pelletier a obtenu une belle reconnaissance de la Force policière d’Edmundston et d’un citoyen de la municipalité. En avril dernier, le travail du policier avait permis de trouver un homme qui manquait à l’appel.

C’est à la suite d’un appel de la conjointe de Marcel Levesque que le constable Pelletier a entrepris ses recherches pour retrouver l’homme en question.

«Le monsieur était parti un après-midi la veille et il n’était pas revenu. La dame était bien inquiète alors je suis allé la rencontrer pour prendre le plus de détails possibles.»

Le corps policier d’Edmundston a donc mené son enquête avec l’aide de la GRC et de la Sûreté du Québec, notamment.

«Quand on cherche une personne comme ça, le territoire peut être grand alors on communique avec le plus de personnes possibles.»

Le constable Martin Pelletier a pu retrouver la personne disparue en identifiant sa position à l’aide du dispositif anti-vol de sa voiture.

«J’ai contacté le concessionnaire automobile pour obtenir le numéro de téléphone de la radio satellite SiriusXM. En communiquant avec eux, on a réussi à activer la fonction anti-vol afin d’obtenir des coordonnées GPS, soit une latitude et une longitude. Avec l’assistance des répartiteurs de la force policière, on a réussi à trouver l’emplacement du véhicule», a raconté M. Pelletier.

Les recherches du constable Pelletier ont donc permis de retracer Marcel Levesque qui était coincé dans un sentier éloigné de la Rivière-Verte.

«Le monsieur a pris une bonne décision en décidant de rester près de son véhicule pour attendre les secours. J’ai communiqué avec la Sécurité publique et les “Rangers” qui ont réussi à le retrouver avec le point GPS que je leur ai fourni.»

Même s’il est conscient que ce genre de choses fait partie de son travail de policier, M. Pelletier dit avoir apprécié le geste de reconnaissance du citoyen.

«Dans notre métier, les félicitations, on ne les a pas tout le temps. C’est une intervention parmi tant d’autres, et on ne fait que notre travail, mais c’est sûr que si c’est apprécié de sa part, ça fait du bien de le savoir.»

«Quand il y a des gens qui apprécient notre travail, ça fait chaud au cœur. Que ce soit dans le domaine de la police ou un autre, c’est toujours apprécié.»

Le 21 juin, M. Levesque a d’ailleurs voulu remercier le constable Pelletier en lui apportant une carte de remerciement accompagnée d’un certificat cadeau d’un restaurant de la région.

Toutefois, la Loi sur la police du Nouveau-Brunswick ne permet pas à un policier d’accepter des cadeaux pour services rendus. Avec l’accord de M. Levesque, le constable Martin Pelletier a remis le certificat cadeau à l’Escale MadaVic.

Photo :

Sur la photo, on peut apercevoir le constable Martin Pelletier en compagnie de M. et Mme Levesque – Gracieuseté