Plus d’un million de postes vacants au pays

Le nombre de postes vacants a atteint un peu plus d’un million au début du mois d’avril, en hausse de plus de 40% par rapport au même moment un an plus tôt, a indiqué vendredi Statistique Canada.

Selon l’agence fédérale, les employeurs canadiens cherchaient activement à pourvoir 1 001 100 postes vacants, une hausse de 23 300 postes par rapport à mars et de 308 000 par rapport à avril 2021.

Le taux de postes vacants, qui mesure le nombre de postes vacants en proportion de tous les postes, était de 5,8% en avril, contre 4,4% au même mois l’an dernier.

Le nombre de postes vacants a atteint un niveau record dans plusieurs secteurs, dont celui de la construction, qui a vu le nombre de postes vacants atteindre 89 900 en avril, en hausse de 12 000 par rapport à mars et de 27 200 par rapport à avril 2021.

Le nombre de postes vacants a également atteint un niveau record pour les secteurs des services professionnels, scientifiques et techniques; du transport et de l’entreposage; de la finance et des assurances; des arts, des spectacles et des loisirs; et des services immobiliers et des services de location et de location à bail.

Le secteur des soins de santé et de l’assistance sociale a vu le nombre de postes vacants chuter à 125 200 en avril, par rapport à un sommet de 147 500 en mars, mais ces postes non comblés montraient tout de même une hausse de 21,3% par rapport à l’année précédente.