Un festival haut en couleurs à Edmundston

Murales, musique, cinéma et activités familiales ne sont que quelques-uns des éléments du Festival Inspire qui s’est déroulé du 20 au 25 juin à Edmundston.

Même si plusieurs activités étaient au menu, le grand fait saillant de cet événement d’envergure internationale est sans aucun doute la réalisation de gigantesques murales à divers endroits de la municipalité.

En tout, cinq endroits ont été désignés pour accueillir l’une des ces œuvres monumentales, soit le Carrefour Assomption, le Palais des congrès, la caserne des pompiers d’Edmundston, la Place de l’artisan et la bibliothèque publique Mgr W.-J.-Conway.

Pour Christine Lavoie, directrice du Service arts et culture de la Ville d’Edmundston et du

Centre des arts, ces murales sont un legs à la population d’Edmundston.

«En plus d’apporter le beau dans notre quotidien, elles seront à l’image de notre ville – créatives, ouvertes, inclusives et empreintes de nature. Elles contribueront au sens d’appartenance, à l’engagement citoyen et au tourisme. Le Centre des arts est fier d’être porteur de ce grand projet».

Pour le maire d’Edmundston, Éric Marquis, la ville a été chanceuse d’accueillir un tel événement.

«Ces murales-là vont rester longtemps. Elles ajoutent cette partie artistique à notre communauté. Je suis content que la ville ait été choisie pour un tel festival. J’ai vu beaucoup de gens aller voir ces peintures et discuter avec les artistes.»

Fondé à Moncton, le Festival Inspire invite chaque année des artistes internationaux à peindre des murales extérieures à divers endroits. Plus de 65 murales ont été peintes dans le cadre de cette activité qui en est à sa huitième édition.

Pier-Luc Cimon est l’un des artistes qui ont participé à la huitième édition. Le jeune membre de la Première Nation malécite du Madawaska a peint sa première murale pour l’occasion.

«C’est un méchant événement. Ça s’est passé vraiment vite ma participation au Festival Inspire, donc ça me prend un peu de temps pour le réaliser. Je suis vraiment reconnaissant de l’équipe d’Inspire de me laisser faire une murale avec eux.»

Le jeune homme, qui se dit ouvert à divers projets artistiques, a expérimenté quelque chose de nouveau avec sa murale. Il dit avoir adoré l’expérience jusqu’à maintenant.

«Il y a beaucoup de travail dans le désign. Juste trouver l’idée pour la murale a été la partie la plus difficile. Ça m’a pris un peu de temps pour me familiariser au mur sur lequel je peins.»

«Mais, ce qui est le “fun” avec la murale, c’est qu’il n’y a pas un message précis. Les gens peuvent l’interpréter comme ils le veulent.»

Pier-Luc Cimon reconnaît que ce genre d’expérience n’est pas donné à tous. Il souhaite que cette première murale ne soit pas sa dernière.

«Si une occasion du genre revient, c’est sûr que je vais la prendre.»