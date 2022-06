150 cyclistes réunis pour le défi de Stéphane Boudreau

Près de 150 cyclistes ont participé à une randonnée de sur la Véloroute de la Péninsule acadienne pour compléter le défi de Stéphane Boudreau, cet athlète qui a été happé par une voiture en Ontario alors qu’il était en bonne voie de terminer un périple d’un bout à l’autre du pays.

Le but de l’activité de dimanche matin était de parcourir cumulativement 2000 km en vélo, soit la distance qui le séparait de sa destination finale, Caraquet. Cet objectif a été largement dépassé. L’événement a aussi permis d’amasser des fonds pour Geneviève Haché, une mère de famille de la Péninsule qui lutte contre le cancer et dont la cause tient beaucoup à Stéphane Boudreau.

Les organisateurs ont également profité de l’occasion pour rappeler à tous qu’il faut laisser au moins un mètre de distance entre une voiture et un cycliste sur la route.

Opéré à la clavicule mardi dernier, Stéphane Boudreau était sur place dimanche. Il se remet lentement, mais sûrement, de ses blessures.