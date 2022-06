Chefferie libérale: deux fois moins d’électeurs qu’en 2012

Les personnes désirant voter pour le prochain chef du Parti libéral du Nouveau-Brunswick ont dû s’inscrire avant le 15 juin. Elles sont environ 9400 à l’avoir fait. En 2012, elles étaient 19 000. Mais les libéraux préfèrent voir le verre à moitié plein.

Le président du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Brian Murphy, juge bon le nombre d’inscrits à l’élection du prochain directeur de sa formation politique.

«Je suis ravi de voir un tel nombre de votants et un tel intérêt, se réjouit-il. Il y aura une bonne course à la chefferie, car ce n’est pas facile de savoir qui va gagner. Je suis très enthousiaste.»

M. Murphy assure même que le prochain chef du Parti libéral sera le prochain premier ministre du Nouveau-Brunswick.

«Blaine Higgs a choisi à son côté les bigots de l’Alliance des Gens [Kris Austin et Michelle Conroy] et ceux qui ne croient pas au bilinguisme, lance-t-il. Il y a un centre modéré et des anglophones francophiles. Ça, c’est le PL.»

Le cousin de Mike Murphy, un candidat de la course à la direction remportée par Brian Gallant en 2012, estime que celle-ci s’est déroulée dans des circonstances différentes. Il explique ainsi le nombre d’électeurs inscrits à l’événement d’il y a dix ans: 19 000 (pour un nombre de votes valides de 15 000).

«C’était avant la COVID-19. La campagne avait duré deux fois plus longtemps et avait été très vigoureuse», dit-il.

M. Murphy rappelle en outre la course à la direction des progressistes-conservateurs, gagnée par Blaine Higgs en 2016. Il y avait 7414 électeurs inscrits, dont 5500 ont voté au premier tour et 2700 ont voté au troisième tour.

L’un des candidats, Robert Gauvin, juge également très bon le nombre d’électeurs inscrits pour le scrutin qui s’étalera du 30 juillet au 6 août.

«Il y a une couple de semaines, on était à 3000-4000 votants. Il y a eu une montée des inscriptions à la fin, souligne-t-il. On aimerait en avoir plus, c’est sûr.»

Le député de Baie-de-Shediac-Dieppe a l’impression qu’il est de plus en plus difficile d’amener les citoyens à s’impliquer.

«Ce n’est pas unique à notre parti, précise-t-il. Je me promène dans les marchés de fermiers et dans toutes sortes d’endroits et on dirait qu’on a des difficultés à engager les gens dans toutes sortes de causes.»

Une autre candidate, Susan Holt, pense que les citoyens perdent confiance dans les élus.

«Les gens sont fatigués de la politique d’hier et veulent des changements, analyse-t-elle. Ils ignorent si leurs élus sont là pour eux ou leur parti. Nous avons du travail à faire pour les convaincre que le Parti libéral peut vraiment être frais et adopter une nouvelle approche.»

Mme Holt plaide pour davantage de transparence et une décentralisation du pouvoir, des mains du premier ministre vers des élus collaborant avec les organismes communautaires.

L’un de ses concurrents, Donald Arseneault, rappelle aussi les défis qu’a dû affronter sa formation depuis son échec aux élections provinciales de 2020.

Le parti a peiné à faire élire des candidats dans les grands centres comme Moncton, Fredericton et Saint-Jean. Son ancien chef, Kevin Vickers, a même perdu dans sa propre circonscription de Miramichi.

«Les gens sont préoccupés par autre chose, croit en outre M. Arseneault. Ils ont la tête ailleurs.»

Il pense que les citoyens se concentrent sur les problèmes d’accessibilité aux études postsecondaires et au logement ainsi que sur les pénuries de main-d’œuvre, par exemple.

Circonscriptions au poids identique

Le nombre d’électeurs du prochain chef du Parti libéral du Nouveau-Brunswick (PL) est différent selon les circonscriptions de la province. Par exemple, il y aura 446 votants à Caraquet et 75 à Riverview, selon la CBC. Pourtant, ces territoires auront le même poids électoral.

Le PL attribue 100 points à chacune des circonscriptions. Les candidats se les partagent en fonction du pourcentage de voix qu’ils y obtiennent. Par exemple, si l’un d’eux obtient 15% des voix dans Restigouche-Ouest, il aura 15 points.

«Il s’agit de la même méthode qui fut adoptée par les membres et utilisée lors du dernier processus de sélection du chef en 2012. De cette façon, le candidat gagnant devra recevoir plus que 50% de l’appui des membres de partout dans la province», explique le PL.

Les candidats à la direction de la formation politique avec lesquels l’Acadie Nouvelle a pu s’entretenir adhèrent à ces règles. Susan Holt en fait partie.

«C’est une approche intéressante, car elle assure que les candidats aillent à chaque coin de la province et parlent à tout le monde, explique-t-elle. C’est bon d’agrandir le parti partout.»