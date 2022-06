Le quai de Shippagan à nouveau accessible à la population cet été

L’administration portuaire de Shippagan a décidé de lever les restrictions pour l’accès au quai de la municipalité à partir du 30 juin.

Ces restrictions ont été mises en place en mars 2020 dans le but de protéger les travailleurs de l’industrie de la pêche durant la pandémie. On a installé des barrières mécaniques et entouré le quai de plusieurs dizaines de mètres de clôtures métalliques. «Une forteresse», ont dénoncé certains citoyens.

Cependant, les utilisateurs du quai ont demandé de maintenir ces mesures à long terme pour des raisons de sécurité. Donc, l’accès sera à nouveau limité lors des prochaines saisons de pêche printanière.

«Pour les utilisateurs, la sécurité demeure un élément essentiel pour tous les travailleurs œuvrant sur le quai, puisque celui-ci est ni plus, ni moins, qu’une zone industrielle avec toute l’activité et la circulation qu’on y retrouve», a fait remarquer l’Administration portuaire dans son communiqué.

Plusieurs commentaires ont été émis à l’encontre de cette décision sur les médias traditionnels et sociaux. Il faut dire que les quais sont des lieux de rencontres appréciés par les touristes et les gens de la place.

Les restrictions ont surtout posé problème aux utilisateurs de la piste cyclable qui doivent traverser le quai pour se rendre à Lamèque, par exemple. Ils devaient contourner les lieux en passant, notamment, le long du boulevard J.D.-Gauthier.

L’administration portuaire collabore d’ailleurs avec la ville de Shippagan pour trouver une solution et un tracé sécuritaire pour les cyclistes en vue de la prochaine saison de pêche.

L’administration portuaire invite désormais la population à se promener sur le quai lors de la saison estivale, notamment lors du Festival des pêches et de l’aquaculture qui aura lieu du 9 au 17 juillet.