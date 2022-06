Prévention des morsures: les scouts et la police d’Edmundston accentuent leurs efforts

La Force policière d’Edmundston s’est récemment associée aux Scouts de Saint-Basile afin d’accentuer ses efforts pour limiter le nombre de cas de morsures de chiens et d’autres animaux.

Selon des statistiques du Système canadien hospitalier d’information et de recherche en prévention des traumatismes, plus de la moitié des victimes de morsures de chiens au pays sont des enfants âgés de 1 à 9 ans.

À Edmundston, le constable Pierre Schelling, de la force policière locale, a lancé, en janvier 2020, un programme de prévention destiné aux enfants du primaire.

L’objectif était tout d’abord de faire la tournée des écoles pour partager de l’information aux jeunes de la 4e et 5e année, même si on s’est aussi adressé à des groupes particuliers.

Selon M. Schelling, les enfants de cet âge sont souvent plus téméraires ou se comportent de manière plus désinvolte avec ces animaux.

«Ils sont petits et ils ont le nez fourré partout, donc ils s’exposent plus à ça.»

Même si ses premiers efforts ont été affectés par la pandémie qui a frappé le Nouveau-Brunswick moins de deux mois plus tard, le constable Schelling s’est dit motivé de poursuivre le travail, notamment avec son association récente avec les scouts.

«Il y a beaucoup de morsures et bien des gens vivent avec et n’en parlent pas. Avec les scouts, on a développé des façons de bien vivre avec les chiens et les chats, que ce soit un animal que tu connais ou non.»

«Lorsqu’on a posé la question au groupe au début, on a été surpris de voir que sur une trentaine de jeunes, 60% d’entre eux avaient déjà été mordus par un animal, principalement des chiens.»

Les jeunes scouts ont donc reçu une formation pour leur apprendre comment bien s’occuper des animaux de compagnie et éviter des situations potentiellement problématiques. Comme tout bon scout, ils ont reçu un écusson pour souligner leur travail.

Selon M. Schelling, le concept pourrait être repris dans d’autres associations de scouts au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada.

Dans le cas des scouts, les morsures de chiens ne représentent pas le seul danger. Comme ils sont appelés à faire des activités en forêt, ils sont aussi exposés à d’autres animaux sauvages.

«On leur parle de la rage et ce qui peut arriver. Ça met les choses en perspective, car ils savent que s’ils vont dans la forêt et qu’ils se font “graffigner” par un raton-laveur, par exemple, il faut qu’ils le déclarent tout de suite, car ça peut causer une infection.»

Selon des données du ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick, plus d’une cinquantaine de personnes ont été traitées de façon préventive contre la rage à la suite d’une morsure d’animal en 2021. Il y en avait environ 80 en 2020.

Pour éviter un problème du genre, le ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie encourage notamment les gens à ne pas nourrir les animaux sauvages qui peuvent transmettre des maladies par l’entremise de blessures par égratignures ou morsures.

Une problématique difficile à régler

Même s’il souhaite que son programme de prévention ait permis d’éviter quelques incidents malheureux, Pierre Schelling reconnaît qu’il existe encore beaucoup trop de cas de morsures d’animaux dans la région du Madawaska, tout comme dans le reste du Canada.

«On le répète un peu partout alors, à la longue, on espère que l’on aura moins d’incidents. Les enfants se font peut-être mordre moins sévèrement, mais il reste encore plusieurs cas de morsures.»

M. Schelling croit également que la COVID-19 et les périodes répétitives de confinement ont fait en sorte que certains chiens ont connu une période de socialisation plus difficile ce qui s’est traduit par une réactivité plus intense aux divers stimulus.

«Le chien est moins sociable, car il n’a pas vu grand-chose. C’est venu ajouter au problème de société.»

Mais le problème ne date évidemment pas d’hier.

«Ça fait 40 ans que je fais de la sensibilisation que ce soit auprès des enfants ou dans le cadre de mon travail, mais il y a toujours eu une problématique.»

Dans d’autres cas, le défi est de sensibiliser les propriétaires à prendre des mesures pour éviter ce type d’incidents.

«Il manque de responsabilisation chez certains propriétaires de chien. Toutefois, lorsqu’une situation de la sorte se produit et que l’on va voir les propriétaires, dans la majeure partie des cas, ils vont s’excuser et nous demander ce qu’ils peuvent faire pour aider. Mais il y en a toujours qui n’aiment pas qu’on leur donne des conseils. C’est parfois même plus compliqué de dire à un adulte quoi faire qu’à un enfant.»

«En Belgique, par exemple, il faut avoir un permis pour posséder un chien. Ici, on est loin de ça. Dans le fond, ça nous prendrait ça, car il y a beaucoup de gens qui élèvent leurs animaux tout croche et ça cause des incidents malheureux.»