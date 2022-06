Travaux et détours de circulation à l’entrée ouest de Shediac

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Des travaux de reconstruction dans le secteur ouest de la rue Main entre la route 133 (chemin Hannington) et le pont Foch, situé à l’entrée de la ville, se dérouleront tout l’été jusqu’à la mi-octobre à Shediac.

Les travaux qui ont débuté lundi comprennent le remplacement des conduites principales d’eau, des égouts pluviaux, des égouts sanitaires, des matériaux granulaires, l’ajout de nouvel asphalte, des bordures et des trottoirs, ainsi que la restauration de gazon dans les zones concernées.

«Ce projet a pour objectif de remplacer les infrastructures vieillissantes et de renforcer la capacité de la Ville de Shediac», a fait savoir la municipalité.

Les travaux sont évalués à un coût de 5,9 millions $ et ont été octroyés à LCL Excavation. Ils sont répartis en trois phases et durant toutes les étapes de la construction, la circulation de l’ouest vers l’est sera toujours possible pour entrer en ville, mais réduite sur une seule voie.

Autrement dit, selon le directeur des opérations municipales à Shediac, Marc Cormier, il sera toujours possible pour les touristes, visiteurs et bien sûr les résidents de rentrer par le côté ouest de la ville sans problème.

La première phase prend place immédiatement jusqu’à la mi-août. Elle consiste à réaliser des travaux entre le pont Foch et l’intersection de la rue Inglis. L’intersection sera fermée pendant cette phase. La circulation vers l’ouest sera détournée vers la rue Chelsey située en face de l’hôtel de ville et passera par l’autoroute 15 et le chemin Scoudouc (route 132).

L’ingénieur Marc Cormier croit qu’au plus tard le 1er septembre, les autorités municipales pourront ouvrir le petit segment de la rue Main entre le pont Foch et la rue Inglis.

La deuxième phase des travaux prendra place de la mi-août à début septembre. Les travaux seront réalisés entre l’intersection de la rue Inglis (intersection ouverte durant cette phase) et le bâtiment de Glenwood Kitchen situé sur la Main. La circulation vers l’ouest sera redirigée vers la rue Inglis, la rue Grand-Pré et la route 133 (chemin Hannington).

La troisième et dernière phase consistera à réaliser la partie restante des travaux du début septembre à la mi-octobre. Ceux-ci prendront place devant le bâtiment de Glenwood Kitchen jusqu’à la route 133 ou chemin Hannington à l’entrée de la ville.

Tout comme pour la phase 2, la circulation vers l’ouest sera redirigée vers la rue Inglis, la rue Grand-Pré et la route 133 (chemin Hannington).

Au cours de la construction, les cols bleus de la Ville de Shediac procéderont à l’installation d’un système d’eau temporaire hors sol en fonction des phases du projet. Chaque maison et établissement touché par les travaux sera relié à ce système temporaire pour la durée de la phase du projet.

«C’est typique. N’importe quel projet de reconstruction, quand on remplace des lignes d’eau principales, on offre de l’eau, parce qu’il faut continuer à desservir les résidents et les entreprises en eau potable», explique l’ingénieur municipal, Marc Cormier.

Ces travaux relèvent d’un programme de Fonds pour l’infrastructure verte réalisé en partenariat avec les gouvernements fédéral et provincial.