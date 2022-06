Un retour dans le passé avec Madawaska, la clé du Canada

Une porte sur le passé s’ouvrira, ce week-end, au parc provincial de la République alors que la reconstitution historique, Madawaska, la clé du Canada, sera de retour pour une troisième édition.

Les visiteurs seront plongés dans l’univers d’un poste de traite/campement militaire dans les années 1750. Émélie Migneault-Thériault, l’une des responsables de l’activité, raconte que la rivière Madawaska, qui traverse la ville d’Edmundston, était fréquemment utilisée par des militaires et des marchands français qui voulaient éviter de tomber sur des pirates ou des soldats ennemis qui sillonnaient le fleuve Saint-Laurent.

Selon Mme Migneault-Thériault, l’éventail des personnages incarnés par les participants sera varié, passant du coureur des bois, au corsaire, aux nobles et aux paysans.

«Je ne sais pas si on avait tout ça dans un poste de traite à l’époque, mais c’est un peu la façon dont on voulait procéder pour présenter un événement.»

Selon elle, un poste de traite a bel et bien existé à cette époque, mais il ne se trouvait pas à l’emplacement de la reconstitution historique. Le poste se situait quelques kilomètres plus loin dans les environs du Parc du Petit-Sault, au centre-ville d’Edmundston, à la jonction de la rivière Madawaska et du fleuve Saint-Jean.

Situé à proximité des peuples autochtones de l’époque, l’endroit permettait aux Européens de faire la traite de fourrure avec eux.

«Même si nous ne sommes pas à l’endroit exact du poste de traite, le parc de la République nous donne une vue sur la rivière Madawaska. On est entouré de nature alors on peut vraiment faire ce saut dans le temps.»

Outre la possibilité de voir plusieurs figurants en costumes d’époque, les visiteurs auront la chance d’assister à plusieurs activités telles qu’une démonstration de tir au canon et au fusil, ainsi que des combats à l’épée.

«Ils pourront aussi voir ce que c’était de vivre au quotidien dans un campement de la sorte, car tous ceux qui participent à la reconstitution vont préparer de la nourriture comme à l’époque. On aura de grandes tables avec des outils d’époque. Les gens sont là pour expliquer tout ça. Il ne faut donc pas se gêner pour leur parler. Pour les enfants, on aura un coffre rempli de petits habits et ils pourront faire une petite marche militaire», a expliqué Émélie Migneault-Thériault.

L’événement, qui se déroulera du 1er au 3 juillet, est gratuit. En marge de celui-ci, il y aura une soirée contes et légendes qui aura lieu le 2 juillet à l’amphithéâtre du parc de la République.

Au moins une vingtaine de participants prendront part à cette activité. La plupart d’entre eux proviennent de l’extérieur du Nord-Ouest. Mme Migneault-Thériault dit d’ailleurs souhaiter que plus de gens des environs se joignent au groupe.

L’événement, qui se déroule du 1er au 3 juillet, est gratuit. En marge de celui-ci, il y aura une soirée contes et légendes qui aura lieu, le 2 juillet, à l’amphithéâtre du parc de la République.

«On essaie d’allumer de petites étincelles dans les yeux des gens de la région pour qu’il y en ait davantage qui se joignent à nous au cours des prochaines années.»

«C’est certain qu’il y a des consignes particulières à suivre afin que l’on soit le plus près de la réalité de l’époque. On ne veut pas que les gens arrivent avec leurs costumes d’Halloween, alors on essaie de garder un petit contrôle là-dessus. Sinon, les gens qui aimeraient tenter l’expérience sont les bienvenus.»

L’événement a vu le jour en 2018, et s’est poursuivi en 2019. Il avait dû prendre une pause en 2020 et en 2021 étant donné que la COVID-19 avait aussi réussi à traverser la barrière du temps pour se rendre jusqu’en 1750. Pour ce retour, les organisateurs aimeraient bien avoir quelques centaines de visiteurs.

«Plus que l’on a de visiteurs, plus facile c’est de faire revenir l’événement dans les autres années», a conclu Mme Migneault-Thériault.