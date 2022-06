Fermeture des tribunaux de la Péninsule acadienne: première audience

La requête déposée par le Forum des maires de la Péninsule acadienne qui réclame une révision judiciaire de la décision du gouvernement provincial de fermer le palais de justice de Caraquet et de réduire les services de celui de Tracadie a fait l’objet de premières discussions lundi, à Bathurst.

Cette requête vise spécifiquement le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Hugh Flemming, ainsi que le juge en chef de la Cour provinciale, Marco Cloutier.

C’est la juge en chef de la Cour du Banc de la Reine, Tracey K. DeWare, qui a entendu les parties discuter durant une vingtaine de minutes lors d’une audience qui s’est déroulée par téléphone.

Les avocats au dossier se sont entendus sur un calendrier de travail qui servira à régler des questions de fond et d’autres questions préliminaires.

Les parties ont également convenu de discuter du sort du juge Marco Cloutier et de sa participation en tant qu’intimé dans cette affaire.

Les maires de la région de la Péninsule acadienne digèrent toujours mal la décision du ministère de Justice et de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick de fermer le palais de justice de Caraquet et de réduire les services au tribunal de Tracadie.

À l’heure actuelle, le palais de justice de Tracadie n’entend que quelques causes judiciaires une seule journée ou demi-journée par semaine.

Le maire de Caraquet, Bernard Thériault, déplore le silence radio du gouvernement provincial et du juge en chef de la Cour provinciale à ce sujet.

Selon lui, les multiples demandes de rencontre et d’information formulées par les maires de la Péninsule acadienne depuis plusieurs mois sont toujours demeurées sans réponse.

«Il y a une déception à Caraquet et au sein du Forum des maires de la Péninsule acadienne quant à l’inertie du gouvernement dans ce dossier. On parle quand même d’un édifice à Caraquet où il y a un bail valable pour encore quatre ans et qui est le plus moderne parmi les immeubles du système judiciaire de la province», a souligné le maire Thériault.

«Il faudrait que le juge en chef se lève et montre son vrai visage! Le ministre Flemming avait lui-même affirmé l’automne dernier que le juge en chef de la Cour provinciale avait été consulté au sujet de ces changements et qu’il avait accepté cette décision», a martelé le maire de Caraquet.

Cette requête du Forum des maires vise par ricochet la réouverture complète des activités judiciaires, tant à Caraquet qu’à Tracadie.

«Ce que l’on vise, c’est d’avoir des services judiciaires dans la Péninsule, à tout le moins d’avoir un palais de justice à un endroit central dans la Péninsule. Ce n’est pas un important générateur d’activités économiques, mais un palais de justice est un agent de stabilité sociale incroyable», a indiqué Bernard Thériault.