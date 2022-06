Hélène Chouinard avoue avoir fraudé le Festival Western de Saint-Quentin

Alors que le Festival Western de Saint-Quentin s’apprête à se remettre en selle après une pause de deux ans – gracieuseté de la pandémie de COVID-19 -, l’organisation de l’événement vient d’être soulagée d’un immense poids de ses épaules.

Mardi au Palais de justice de Campbellton, les avocats œuvrant au dossier d’Hélène Chouinard ont annoncé être parvenus à un accord. Ainsi, après plusieurs mois d’hésitations, la femme de Saint-Quentin a finalement reconnu sa culpabilité à un chef d’accusation, soit celui d’avoir dérobé une somme d’argent au Festival Western pour une valeur dépassant 5000$.

Les avocats de la défense et de la Couronne avaient demandé à plus d’une reprise le report des procédures judiciaires dans ce dossier, prétextant travailler à sa résolution afin d’éviter un procès. Leurs efforts n’auront pas été vains.

La fraude en question remonte à l’édition de 2015. En effectuant son bilan financier, le festival a été confronté à un important déficit (96 000$). Après vérifications, ses organisateurs ont décelé des irrégularités financières. Une enquête interne a pointé du doigt la directrice par intérim de l’époque, Hélène Chouinard. Le dossier fut ensuite transmis à la GRC qui a déposé une accusation de fraude.

À la demande des avocats des deux parties, l’imposition de la peine de Mme Chouinard n’aura lieu que dans six mois. C’est que l’arrangement contracté prévoit la restitution du montant dérobé. Bien que celui-ci n’ait pas (encore) été dévoilé publiquement, on l’estime à plusieurs milliers de dollars. Du coup, ce sursis entre le plaidoyer et l’imposition de la peine laissera du temps à l’accusée pour récolter la somme due.

Ce délai permettra également la confection d’un rapport présentenciel ainsi qu’un rapport d’impact sur les victimes (Festival Western)

La date de l’imposition de la peine a été fixée au 19 décembre. Les deux parties ont déjà annoncé qu’ils comptent soumettre une proposition conjointe à la juge lors de cette audience.

Soulagement

Ancienne bénévole du Festival Western de Saint-Quentin et vérificatrice générale pour le compte de celui-ci, Patricia Beaulieu était présente dans la salle d’audience mardi. C’est avec grand soulagement qu’elle a accueilli le changement de plaidoyer de Mme Chouinard.

«On ne pouvait tout simplement pas s’asseoir et laisser ça passer. Si on a fait cette démarche, c’est en respect pour nos bénévoles, pour nos commanditaires. Aujourd’hui, on est satisfait, ça démontre qu’on avait raison et qu’on n’a pas fait cela pour rien», exprime Mme Beaulieu, également soulagée qu’il y ait restitution monétaire.

«On travaille tellement fort pour cet argent et il sert à faire rouler notre festival. On va le reprendre avec grand plaisir», souligne-t-elle.

Au-delà de la restitution toutefois, Mme Beaulieu estime que cet aveu de culpabilité apportera un baume à l’organisation, qu’il servira à rétablir la confiance du public envers l’organisation.

«Cette histoire a ébranlé tout le monde, la population comme les bénévoles. On a des gens du conseil d’administration et des bénévoles qui ont été accusés à tort dans cette histoire. Si on a fait tout ça, c’est aussi pour restaurer la confiance des gens de Saint-Quentin envers le festival», mentionne l’ancienne bénévole.

Présente à l’audience, la mairesse de Saint-Quentin, Nicole Somers, abonde dans la même direction. Selon elle, cette fraude a bel et bien jeté un doute sur l’intégrité du festival, au point que la Ville s’est inquiétée pour son avenir.

«Le Festival Western est un moteur économique important pour Saint-Quentin depuis plusieurs années, mais il a mangé un gros coup en 2015. De voir aujourd’hui que quelqu’un en prend la responsabilité, je crois que ça va redonner au festival son intégrité», souligne-t-elle.

Prise pour attendre jusqu’en décembre l’issue de ce dossier, Mme Somers se concentre pour le moment sur l’édition à venir du festival.

«On voit que les gens ont commencé à décorer, qu’il y a une certaine fébrilité dans l’air. Aux dernières nouvelles, ça se passe bien, beaucoup d’espaces de camping sont déjà loués et on s’attend à beaucoup de visite. Ça va faire du bien à tout le monde, y compris à l’économie de notre communauté», note-t-elle.

Le 36e Festival Western aura lieu du 6 au 10 juillet.