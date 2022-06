La femme de 82 ans portée disparue est retrouvée sans vie

La femme de 82 ans de Sainte-Anne-de-Kent dont la disparition avait été signalée le 27 juin a été retrouvée sans vie.

Le corps de la femme a été retrouvé dans la baie de Bouctouche mardi, vers 14h.

Une autopsie sera pratiquée afin de déterminer la cause exacte du décès. Pour l’instant, aucun acte criminel ne serait à l’origine de ce décès, selon les policiers.

Des membres du Détachement de Richibucto de la GRC, de l’Équipe de récupération sous-marine de la GRC et de la Section des chiens policiers de la GRC ont participé aux efforts de recherche et de récupération du corps, ainsi que des opérateurs de véhicule aérien sans pilote de la GRC, et des pompiers de Bouctouche.