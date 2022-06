La passe-pierre et les tétines de souris toujours populaires à Memramcook

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Ce temps-ci de l’année est le moment privilégié pour cueillir la passe-pierre, une algue verte comestible bien connue par les gens de la vallée de Memramcook.

Edmour Bourque de Pré-d’en-Haut venait tout juste d’en ramasser lorsque nous l’avons joint chez lui par une belle journée ensoleillée.

Malgré la bonne quantité amassée dans son évier, il avoue que ce n’est pas toujours facile à dénicher.

«Il faut que tu trouves la place. Il n’y en a pas partout. Si tu peux trouver le bon spot, il y en a en masse», avoue celui qui est devenu avec le temps un expert en la matière.

Selon M. Bourque, la passe-pierre pousse parmi les herbes souvent plus hautes qu’elle. Donc, il faut être attentif pour la trouver.

Le passe-pierre et les tétines de souris poussent généralement près des marais salés. «Les deux, on les retrouve plus ou moins au même endroit», explique Maxime Bourgeois. Le maire de Memramcook connaît très bien les deux plantes comestibles.

«Souvent les gens ne veulent pas divulguer où ils les trouvent, surtout la tétine de souris parce qu’elle est plus rare. C’est très sale aussi parce que c’est dans la vase. Donc, la ramasser est une étape, mais la nettoyer est probablement l’étape la plus laborieuse», informe-t-il.

Edmour Bourque s’apprêtait à nettoyer le passe-pierre lorsque nous l’avons contacté la semaine dernière. Il était déjà en train d’en préparer à la conservation pour l’hiver prochain. Selon lui, ce n’est pas très compliqué à apprêter. Il faut faire bouillir les algues pendant une heure. Par la suite, M. Bourque prépare une saumure qu’il place dans un gros pot avec la passe-pierre. Il ferme ensuite le pot hermétiquement avec une couche mince de plastique sous le couvercle et le tour est joué.

Au moment de la manger, il faut la dessaler. La veille du repas, il faut donc déposer la passe-pierre dans l’eau jusqu’au lendemain avant de la faire cuire.

Edmour Bourque, qui est aussi le président du Club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut, n’est pas le seul à savourer pleinement l’algue salée. Le Club a déjà préparé des repas avec 150 livres de passe-pierre.

«Il y en a qui en n’avaient pas mangé depuis longtemps. Ce n’est pas tout le monde qui est prêt à aller en ramasser», affirme Edmour Bourque.

Selon lui, ce n’est pas la nourriture préférée des plus jeunes. «Mes filles en mangent, mais c’est rare que tu vois les jeunes manger ça», concède M. Bourque.

Edmour Bourque prépare déjà ses conserves de passe-pierre pour l’hiver. – Acadie Nouvelle: Mario Tardif Malgré la bonne quantité amassée dans son évier, Edmour Bourque avoue que la passe-pierre n’est pas toujours facile à trouver. – Acadie Nouvelle: Mario Tardif

Donald Boudreau

Donald Boudreau de Pré-d’en-Haut est lui aussi un habitué aux deux types de cueillettes. Même à 89 ans, il en ramasse chaque année. Selon lui, la récolte des tétines de souris se fera vers la mi-juillet.

Les deux plantes accompagnent bien les repas. «Nous autres on fait cuire ça dans la viande de cochon, fraîche ou salée», indique l’octogénaire à propos de la passe-pierre.

«Les tétines de souris, on les fait juste cuire dans du beurre», affirme-t-il.

Les deux plantes sont très différentes. «Ce n’est pas du tout la même texture», précise l’octogénaire.

«La tétine de souris, c’est un arbre avec plusieurs branches», illustre Edmour Bourque. «Ça ressemble à un petit arbre pas feuillu», exprime le maire de Memramcook.

«Quand j’étais plus jeune, j’étais à la petite école, je ramassais des tétines de souris pour les vendre. Je passais aux maisons. L’entrepreneur en moi date de longtemps», confie Maxime Bourgeois.

«Chez nous, mon père aime beaucoup ça. J’en ai toujours mangé aussi avec mes grands-parents», assure-t-il.

Passe-Pierre était le nom de la mascotte de la 8e Finale des Jeux de l’Acadie à Memramcook en 1987.