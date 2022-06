Le CN investira 40 millions $ au Nouveau-Brunswick

La compagnie de chemins de fer Canadien National (CN) prévoit investir 40 millions $ au Nouveau-Brunswick en 2022. Ces investissements permettront de favoriser «une croissance durable» et d’assurer un transport sécuritaire des marchandises.

Le montant de 40 millions $ comprend un financement dans les technologies, le matériel roulant, les initiatives de décarbonisation dans la compagnie et les améliorations dans le réseau.

Il contribuera aussi au programme d’entretien qui inclus le remplacement de deux milles de rail, la pose d’environ 7000 traverses neuves, la reconstruction de la surface de sept passages à niveau et l’entretien d’éléments de l’infrastructure de la voie comme les ponts, les ponceaux et la signalisation.

«Je suis heureuse que le CN investisse près de 40 M$ dans l’amélioration des infrastructures ferroviaires au Nouveau-Brunswick cette année», affirme la ministre des Transports et de l’Infrastructure du Nouveau-Brunswick Jill Green.

«Nous continuons d’investir des montants importants dans notre réseau, la technologie et la capacité, a annoncé Sean Finn, Vice-président exécutif Services corporatifs et chef de la direction des Affaires juridiques du CN. Nous sommes en train de bâtir le premier chemin de fer du 21e siècle afin de pouvoir en faire davantage pour nos clients, nos cheminots, nos actionnaires et les collectivités où nous sommes présents.»

Contacté par le journal, la direction du CN a déclaré qu’il était trop tôt pour confirmer dans quelles régions les fonds seront investis.

Au cours des cinq dernières années, le CN a dépensé près de 100 millions $ pour le chemin de fer au N.-B., avec 596 milles de parcours qui ont été exploités et environ 315 personnes qui y travaillent.

Le CN est l’une des deux plus grandes compagnies de chemins de fer au Canada avec le Canadien Pacifique. Son réseau ferroviaire fait 18 600 milles et passe de la côte ouest à la côte est du Canada jusqu’au sud des États-Unis. Ses wagons transportent plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis.