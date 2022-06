On met le paquet au Jardin botanique du Nouveau-Brunswick en 2022

L’équipe du Jardin botanique du Nouveau-Brunswick a dévoilé ses activités majeures pour sa prochaine saison, à Edmundston. Après avoir été retenus par les mesures sanitaires au cours des deux dernières années, les organisateurs de ces activités promettent qu’elles seront tout simplement mémorables.

Les deux événements fétiches sont sans contredit la Sortie branchée en Acadie (12 au 14 août) et la Grande Grouille d’automne (29 et 30 septembre, ainsi que les 1er et 2 octobre).

«On n’a pas le choix. Il faut vraiment que le monde puisse participer. C’est pour ça que l’on a mis le paquet pour la Sortie branchée et la Grande grouille. Il fallait faire des choses pour attirer les gens. Je pense qu’on ne manque pas de choses, car on a sorti des sujets pour attirer les petits et les grands», a expliqué la coordonnatrice des événements au Jardin botanique, Anne Martin.

Dans le cas de la sortie branchée, les gens auront droit à une foule d’activités, que ce soit des ateliers artistiques, de l’animation musicale, une ferme miniature et ainsi de suite.

En soirée, des spectacles d’envergure seront présentés. Ils mettront en vedette Gregory Charles, Zachary Richard, ainsi que les formations Salebarbes et La Patente.

Comme les organisateurs ont réussi à accroître l’espace sous le chapiteau accueillant les spectacles, d’autres billets sont d’ailleurs en vente.

«Lors de la dernière édition avant la pandémie, on avait réussi à attirer environ 6500 personnes pour l’ensemble des activités. On veut ravoir ce nombre-là», a indiqué Anne Martin.

Dans le cas de la Grande Grouille, qui en sera à sa 13e édition, les visiteurs seront plongés dans le monde de l’imaginaire. On mettra donc l’accent sur les contes populaires pour enfants, les fables et le cinéma.

«Je ne veux pas vendre toute la mèche, mais on aura des décors qui vont représenter des contes comme Hansel et Gretel. On aura aussi des films comme Star Wars, les 101 Dalmatiens et bien d’autres. Ça va être magique.»

«Les plus vieux vont redécouvrir les contes de leur jeunesse. Les plus petits vont reconnaître les personnages.»

En plus des quelque 40 fables et contes que l’on souhaite utiliser, ce sera aussi le retour en force des citrouilles. En raison de la pandémie, on avait dû limiter le nombre de citrouilles au cours des deux dernières années. Cet automne, les gens retrouveront environ 3000 citrouilles.

Comme lors du 10e anniversaire de l’événement, une grande roue sera de nouveau sur place. Mme Martin se souvient que le manège avait été très populaire à l’époque.

Le record de participation avait d’ailleurs été obtenu lors de la 10e édition de la Grande Grouille. Environ 14 000 personnes avaient franchi l’enceinte du Jardin botanique pour l’occasion.

Cette année, on souhaite attirer de 10 000 à 11 000 personnes.

«Pour notre 10e, ça avait été une journée spéciale et on avait eu quatre jours de beau temps. On a connu une diminution par la suite en raison des mesures sanitaires, mais si on peut remonter ça, on serait vraiment content», a mentionné Anne Martin.

Déjà plus d’achalandage au jardin

Pour ce qui est du Jardin botanique dans son ensemble, la nouvelle directrice générale de l’endroit, Josée Bérubé, s’est dit ravie d’apprendre qu’il y avait déjà plus de visiteurs qu’à pareille date l’an dernier. Pour elle, ce n’est que le début d’une saison qui s’annonce prometteuse.

«L’objectif est de toujours s’améliorer pour que ce soit plus beau et d’augmenter les statistiques. Avec le conseil d’administration, il y avait déjà une planification stratégique alors notre objectif est de respecter ce plan.»

En 2019, le jardin avait connu une saison record alors que plus de 40 000 personnes avaient visité le jardin. Mme Bérubé, souhaite évidemment que la saison 2022 permette de s’approcher de ce nombre.

«On veut toujours offrir quelque chose de plus. Il est évident que nos grosses activités devraient nous aider, mais on ajoute aussi des choses dans le jardin comme nos mosaïcultures interactives, par exemple.»

«En étant aux frontières du Québec et du Maine et en ayant un lien avec le reste du Nouveau-Brunswick, on a déjà beaucoup de personnes qui nous appellent pour s’informer au sujet des événements.»

Différents projets sont aussi dans la mire de la directrice générale. L’un des premiers est la rénovation du pavillon d’accueil.

«On a des problèmes d’infiltration d’eau alors c’est sûr que l’on a des rénovations à faire. On a aussi commencé à renouveler notre système d’irrigation. On a aussi un projet de serre que l’on souhaite développer afin d’en faire une pépinière.»

L’équipe du Jardin botanique est aussi impliquée dans la relance du musée de l’automobile situé au parc provincial de la République.

«On propose un partenariat de gestion afin de pouvoir garder nos acquis. Tout de suite, il y a beaucoup de pourparlers alors il faut attendre avant de lancer des projets concrets.»