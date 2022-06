Région Chaleur: 1,4 million $ pour le développement communautaire et touristique

Le député d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier, a annoncé mardi des investissements provenant du gouvernement fédéral qui totalisent 1 392 288$ pour 14 projets à vocation communautaire et touristique dans la région Chaleur.

Ce financement provient du Fonds canadien de revitalisation des communautés et du Fonds d’aide au tourisme.

Il permettra d’améliorer certains espaces publics déjà existants dans différentes communautés et d’en créer de nouveaux.

Le financement devrait également contribuer à rehausser l’expérience touristique des visiteurs qui seront prochainement de passage dans la région Chaleur.

C’est le village de Petit-Rocher qui obtient la plus grande part du gâteau avec une enveloppe de 250 000$ visant à améliorer l’infrastructure de l’aréna municipal et une contribution à hauteur de 100 000$ destinée à l’ajout de diverses voies piétonnes et cyclables, des parcs, des balançoires et bancs, au développement des infrastructures et à l’installation de conteneurs pour accueillir les futurs opérateurs touristiques.

Des représentants des différentes municipalités de la région Chaleur et les élus provinciaux ont assisté mardi à Petit-Rocher à l’annonce du député Serge Cormier d’un financement du fédéral pour des projets dans la région Chaleur. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

«Ce sont des annonces qui sont essentielles au développement économique et touristique de Petit-Rocher, l’impact auprès des résidents d’ici et des voyageurs va se faire sentir dans notre village», a indiqué la mairesse Rachel Boudreau.

À Nigadoo, le fédéral va consentir 159 347$ afin de rénover le bâtiment du Vieux Moulin en halte touristique et d’aménager une piste cyclable.

Le village obtient également 37 128$ pour l’amélioration et l’agrandissement du parc du Vieux Moulin.

La Ville de Bathurst profitera pour sa part d’une contribution de 150 000$ qui permettra l’ajout au centre-ville d’une nouvelle structure de jeux dans le parc Coronation, le renouvellement de la fontaine d’eau et l’installation d’unités de stockage de kayaks en bord de mer.

À Beresford, la municipalité sera pratiquement dotée d’un quartier des loisirs grâce à une contribution de 147 739$ du fédéral qui se traduira par l’ajout d’un parc aquatique, d’un anneau de patinage et d’une infrastructure de soutien aux abords du Sportek Rodolphe Boudreau.

Le député d’Acadie-Bathurst a également annoncé des investissements au Camping Murraywood, au Clearwater Resort & Adventures, à la Marina de Bathurst, au Nepisiguit Sport Lodge, au Sentier Nepisiguit Miqmac Trail et aux villages de Pointe-Verte et Belledune.

«Le tourisme est quelque chose d’extrêmement important pour la région. Les touristes viennent dans la région pour la beauté de nos paysages, de nos plages et pour voir nos quais, mais s’il n’y a pas d’infrastructures touristiques de qualité pour les retenir, ils vont aller ailleurs», a souligné Serge Cormier.

Le député provincial de Bathurst Ouest-Beresford, René Legacy, s’est lui aussi réjoui de l’annonce du gouvernement fédéral.

«Ce sont des projets qui sont très visibles pour la population et qui vont signifier du progrès pour les différentes communautés», a souligné l’élu libéral.