Langues officielles: la SANB réclame des actions immédiates

Le premier ministre devrait répondre aux recommandations du rapport de la révision de la Loi sur les langues officielles d’ici la fin juin (jeudi). Bien que des changements à la loi devront attendre cet automne, la SANB réclame des changements maintenant, dont la création d’un secrétariat aux langues officielles.

Un secrétariat des langues officielles permettrait d’améliorer la mise en oeuvre de la Loi sur les langues officielles, selon le président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, Alexandre Cédric Doucet.

Il s’agit de l’une des recommandations émises par la SANB et d’autres entités lors du processus de révision de la Loi.

Dans leur rapport, les commissaires John McLaughlin et la juge Yvette Finn recommandaient plutôt la création d’un ministère des langues officielles pour assumer la responsabilité de la mise en oeuvre de la LLO et pour coordonner les différents dossiers liés aux langues officielles.

Mais la création d’un ministère nécessite une modification de la Loi sur le Conseil exécutif, ce qui ne risque pas de se produire avant la rentrée parlementaire d’automne.

La SANB critique le «silence radio» du gouvernement Higgs sur la question de la révision de la Loi sur les langues officielles, et réclame des actions immédiates.

«Le fait que le premier ministre n’a même pas voulu commenter le rapport, et ce, après plus de six mois, c’est un message en soi», dit le président de la SANB.

La création d’un secrétariat des langues officielles est l’une des choses que le gouvernement pourrait mettre sur pied sans devoir attendre l’automne, selon Alexandre Cédric Doucet.

«Nous avons beaucoup réfléchi à cette question-là. Il y a des avantages et des désavantages à un ministère ou à un secrétariat, mais peu importe. Ce qu’on veut, c’est qu’il y ait des améliorations au niveau de la mise en œuvre de la Loi. Le secrétariat des langues officielles pourrait améliorer l’efficacité, et ça pourrait être fait le plus rapidement possible.»

Différents commissaires aux langues officielles ont également fait la même recommandation au fil des années.

La SANB a identifié plusieurs autres recommandations qui ont été formulées au gouvernement par des intervenants de la communauté acadienne et francophone, dont la création d’un comité permanent de l’Assemblée législative sur les langues officielles, ainsi que l’ajout de pouvoirs et de financement additionnel pour le Commissariat aux langues officielles.

Ils demandent des ajouts à la loi au sujet de la langue de travail des fonctionnaires provinciaux et au sujet des foyers de soins.

Le premier ministre Blaine Higgs a répété à plusieurs reprises qu’il a l’intention de se prononcer sur le rapport de la révision de la LLO avant la fin du mois.

«J’envisage toutes les recommandations et les impacts qu’elles pourraient avoir sur les individus de la province», a affirmé le premier ministre en mêlée de presse le 10 juin.