Saisie de drogues et d’armes à Caraquet

La GRC a arrêté un homme de 35 ans de Caraquet et saisi des drogues et des armes à feu.

Le vendredi 24 juin, vers 14h50, des policiers ont exécuté un mandat de perquisition dans un domicile du chemin Saint-Simon.

La police dit avoir saisi deux carabines et un fusil de chasse non sécurisés, une arbalète et des munitions.

Elle a également saisi des comprimés de ce qui serait de la méthamphétamine, de la cocaïne, des produits de cannabis, des cigarettes de contrebande, de l’argent ainsi que des objets associés au trafic de drogues.

Un homme de 35 ans a été arrêté sur les lieux. Il a été libéré jusqu’à sa comparution.