Assurance-emploi: les étudiants veulent rencontrer le gouvernement

Des associations étudiantes ont signé une lettre ouverte destinée au ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Trevor Holder. Deux d’entre elles veulent le rencontrer après la suppression du programme d’assurance-emploi Connexion NB-AE.

Fredericton n’offre plus le programme provincial Connexion NB-AE parce qu’il ne correspond pas aux critères d’admissibilité à l’assurance-emploi prévus par le gouvernement fédéral. Créé en 2016, il donnait la possibilité aux prestataires admissibles d’assurance-emploi de maintenir leurs prestations pendant qu’ils étaient aux études postsecondaires.

«La FÉÉCUM (Fédération des étudiantes et étudiants du Campus universitaire de Moncton) et UNBSU (University of New Brunswick Student Union) vous demandent de participer à une rencontre dans le but […] d’identifier des pistes de solutions qui pourraient répondre aux préoccupations exprimées par nos membres», ont écrit les étudiants.

Ils ont remarqué de graves inquiétudes et des frustrations. Ils ont aussi souligné l’absence de préavis pour l’élimination du programme d’assurance emploi Connexion NB-AE. Celui-ci permettait à 7000 personnes d’étudier tout en recevant des prestations de chômage, après avoir travaillé un nombre minimum d’heures pendant l’été.

«Les nombreuses réactions de nos membres et de la population générale à cette annonce devraient indiquer au ministre qu’il doit agir rapidement. Nous attendons sa réponse à notre invitation et espérons que nous obtiendrons un engagement clair de sa part pour résoudre cette crise. Dans le cas contraire, nous sommes prêts à prendre les moyens nécessaires pour nous faire entendre», déclare le président de la FÉÉCUM Jean-Sébastien Léger.

«Le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail rencontre régulièrement les étudiants et les groupes d’étudiants. Nous apprécions leurs commentaires et nous continuerons à les rencontrer et à communiquer avec eux», a répondu l’agente des communications du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Geneviève Mallet-Chiasson.

Manifestation

Une étudiante en génie mécanique de l’Université de Moncton (U de M), Eve Thériault, a rassemblé plus de 22 000 signatures à une pétition affirmant la nécessité du programme Connexion NB-AE pour les étudiants, mercredi matin.

«Beaucoup de gens m’ont contactée, raconte-t-elle. Il y a des gens qui s’informent sur les étapes qui suivront la pétition. Certains demandent une manifestation et proposent leur aide. Je pense que ce n’est pas une mauvaise idée.»

Mme Thériault précise que personne n’a évoqué la possibilité d’une grève étudiante auprès d’elle. Les élèves de l’U de M rencontrés par l’Acadie Nouvelle en avril semblaient d’ailleurs résignés à l’endettement. Les étudiants du Nouveau-Brunswick ont pourtant beaucoup d’emprunts et des frais de scolarité élevés, par rapport à ceux du Canada.

Main-d’œuvre

«Nous devrions rendre l’éducation aussi accessible que possible et limiter l’endettement étudiant autant que nous le pouvons, mais ce programme [Connexion NB-AE] n’était pas la façon de le faire», soutient pour sa part l’économiste David Campbell.

Il pense que cette assurance emploi a retiré des étudiants du stock de main-d’œuvre à temps partiel de la province, alors qu’ils en constituaient une part importante.

«Des entreprises de services personnels, des restaurants, des boutiques et des hôtels n’ont plus été capables de rester ouverts tout le temps», affirme le consultant.

Il admet toutefois que la part d’étudiants néo-brunswickois travaillant à temps partiel pendant leurs mois d’étude (entre 50% et 70% selon les années) est seulement un peu plus faible que celle des étudiants canadiens, au cours de 2011 à 2021.

«Je ne dis pas que la suppression de ce programme [Connexion NB-AE] résoudra tous nos problèmes de main-d’œuvre, dit M. Campbell. Mais je dis qu’il faut s’assurer d’avoir des employés à temps partiel et ce programme nuisait à ce but.»

Il ajoute que travailler entre 10 et 20h par semaine est bénéfique aux étudiants qui apprennent ainsi des compétences et de l’expérience professionnelle.

«De nombreux soutiens et services sont en place pour aider les étudiants à assumer le coût de leurs études postsecondaires, y compris le programme de bourses renouvelées pour frais de scolarité, la bourse du Nouveau-Brunswick, d’autres subventions, prêts et bourses provinciaux ou fédéraux, un taux d’intérêt de 0% sur les prêts étudiants et le Programme d’aide au remboursement», fait valoir Mme Mallet-Chiasson.

Professeurs de l’U de M inquiets

L’Association des bibliothécaires, professeures et professeurs de l’Université de Moncton (ABPPUM) s’inquiète de l’abolition du programme Connexion NB-AE. Elle juge qu’en l’entreprenant, le gouvernement a déconsidéré les universités et les collèges et qu’il a fait preuve d’une mauvaise compréhension de l’accessibilité aux études postsecondaires.

«La population étudiante actuelle ou celle qui voudrait poursuivre des études à l’Université de Moncton pourrait être dissuadée de se lancer dans un parcours universitaire et plutôt se tourner vers le milieu professionnel au vu des coûts croissants associés aux frais de scolarité et au coût de la vie», déclare Malaïka Bacon-Dussault, présidente de l’ABPPUM.

Le syndicat craint aussi que l’annulation du programme d’assurance emploi vienne menacer la survie de l’Université de Moncton. Il réclame des solutions de remplacement rapides à Connexion NB-AE, pour permettre de répondre aux besoins financiers des étudiants. Il exhorte également le gouvernement à investir davantage dans les institutions postsecondaires.