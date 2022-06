Boucle Atlantique: les premiers ministres pressent Ottawa de s’engager à dépenser

Les premiers ministres de l’Atlantique affirment que le temps presse pour réaliser le projet de la Boucle Atlantique. Ils demandent plus de clarté de la part du gouvernement fédéral sur les aspects financiers du projet.

La Boucle Atlantique serait un vaste réseau de transfert d’énergie qui permettrait aux provinces maritimes de s’approvisionner en énergie à l’aide des surplus en énergie du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador.

Il s’agit d’un élément essentiel de la transition des provinces vers l’énergie renouvelable, puisque le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse doivent se départir de leurs centrales thermiques au charbon d’ici 2030 en vertu de l’Accord de Paris sur le climat.

«Si nous sommes pour atteindre ces cibles, nous avons besoin d’aide», dit Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse, lors d’un point de presse à la suite d’une rencontre des quatre premiers ministres de l’Atlantique.

Il affirme que les provinces cherchent à obtenir plus de clarté du gouvernement fédéral sur l’échéancier du projet et sur le financement.

À l’automne dernier, les premiers ministres de l’Atlantique ont demandé 5 milliards $ du gouvernement fédéral pour mener à bien cette transition énergétique, y compris pour financer le projet de la Boucle Atlantique.

«Je crois qu’idéologiquement, nous sommes alignés, l’engagement au niveau de la politique est là. Mais c’est vraiment le temps d’aller de l’avant sur les aspects financiers de tout cela», dit Tim Houston.

Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, croit que le projet de la Boucle Atlantique doit être entamé «assez vite» compte tenu de l’ampleur du projet.

Le gouvernement fédéral doit s’y engager rapidement s’il compte respecter les cibles de l’Accord de Paris, selon M. Furey.

«Nous croyons tous que nous devons aspirer à atteindre ces cibles climatiques agressives avec nos partenaires du gouvernement fédéral. Mais c’est le temps d’arriver avec un plan mieux formulé qui nous permettra d’atteindre ces objectifs. Et si les objectifs sont (trop) ambitieux et non atteignables, nous devons être réalistes avec le public (…) sur la manière dont nous allons limiter les effets des changements climatiques.»

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, affirme toutefois que la Boucle Atlantique ne peut pas suffire à elle seule à répondre au besoin en énergie des provinces.

Il estime aussi que les cibles du gouvernement fédéral pour l’élimination du charbon seront «extrêmement difficiles, voire impossibles» à atteindre sans ajouter d’autres sources d’énergie dans le calcul.

«Ce n’est pas une solution fédérale pour un problème de l’Atlantique», dit-il en ajoutant que les quatre provinces peuvent jouer un rôle important en termes de production d’énergie.

Selon M. Higgs, il faudra trouver des solutions rapidement pour éviter une énorme hausse du coût de l’énergie.