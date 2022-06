De l’Abitibi jusqu’en Shippagan à vélo pour reprendre sa vie en main

L’Acadien Jason Wayne pédale présentement en direction de son patelin: Shippagan. Sans mauvais jeu de mots, on peut dire que le jeune homme de 21 ans arrive de loin.

«Ça fait 13 mois que je suis sobre et que je ne consomme plus», lance-t-il d’emblée. C’est la troisième fois que l’ex-toxicomane recommence sa vie à zéro et il espère que cette fois-ci sera la bonne.

Le jeune homme vient de se séparer et il s’est retrouvé dans la rue à Amos, en Abitibi-Témiscamingue.

«Ça faisait plusieurs mois que je pensais retourner au Nouveau-Brunswick et refaire ma vie, avoir une vie stable», confie-t-il.

«Je me suis donné comme défi de me rendre au Nouveau-Brunswick en vélo.»

Aux petites heures du matin, le 24 juin, muni d’une lampe frontale, il a quitté la communauté de Pikogan, près d’Amos, en direction de chez lui en Acadie, à 1629 kilomètres de distance.

«Ça fait deux ans que je suis instable, que je vais d’un bord pis de l’autre, que je vis partout. Je me suis ramassé sans rien, j’ai perdu mon emploi. J’ai tout perdu. Les agences de recouvrement me collent au cul. Je n’ai pas d’argent, je n’ai rien», admet-il.

Le jeune homme veut changer son mode de vie.

«Si je me rends au Nouveau-Brunswick en vélo, c’est pour montrer que j’ai du vouloir, que je veux m’en sortir», raconte-t-il.

Par son initiative, il pense particulièrement à ceux et celles qui veulent tout abandonner. Le message qu’il veut livrer c’est qu’il n’est jamais trop tard pour bien faire. Il croit que la cause en vaut la peine.

«Même si tu peux sembler au plus bas dans ta vie, même si ça fait trois, quatre fois, tu peux t’en sortir si tu veux», commente-t-il.

«J’ai parcouru près de 600 kilomètres. J’arrive à Montréal aujourd’hui (mardi)», mentionne-t-il.

Lundi, il était à Lac-des-Écorces dans les Laurentides.

«Au lieu de rester à Amos et vivre dans les centres de SDS (Société de développement social), j’ai décidé de retourner dans ma ville natale», informe-t-il.

Son permis de conduire provenant du Nouveau-Brunswick a été sanctionné au Québec étant donné qu’il n’a pas été renouvelé après six mois de résidence dans La Belle Province. C’est pourquoi il a entrepris de rentrer à la maison en vélo.

Si tout se passe bien, il croit être à Shippagan dans une semaine et demie. «Je me suis fait donner un vélo et il roule vraiment bien», dit Jason Wayne. Il franchit en moyenne une distance de 110 à 115 kilomètres par jour.

Il doit bien sûr composer avec différentes situations en se débrouillant du mieux qu’il peut. Par exemple, à la suite d’une crevaison, il n’avait pas de chambre à air de rechange. Il a dû utiliser du ruban adhésif d’électricien.

«J’ai une petite tente et de la lumière en masse», affirme-t-il. J’ai tout le temps de l’eau. J’ai 15 bouteilles d’eau sur moi présentement. J’ai vraiment le matériel requis.»

Il fera son entrée au Nouveau-Brunswick en passant par Campbellton. Sa mère et des amis d’enfance l’attendent à Shippagan, dit-il.

Les intéressés peuvent suivre son aventure sur Facebook à: «Ride bike pour la Cause, Jason Wayne,, (Anciens toxicomanes)».