Des infirmières «d’agences» appelées en renfort au Restigouche

En réponse à la pénurie qui sévit actuellement dans le secteur infirmier au Restigouche, près d’une douzaine d’infirmières de l’extérieur de la province ont été appelées en renfort.

À l’instar de plusieurs autres hôpitaux de la province – et même d’ailleurs au Canada -, celui de Campbellton est aux prises avec un important manque de main-d’œuvre dans le secteur infirmier. Celui-ci obtiendra toutefois un peu d’aide au cours des prochaines semaines.

Le président de la Commission de services régionaux du Restigouche, Brad Mann, a participé récemment à une rencontre avec la direction de l’Hôpital régional de Campbellton. Lors de celle-ci, on lui a confié que onze infirmières de l’extérieur avaient accepté de passer une partie de l’été dans la région afin de prêter main-forte aux équipes en place.

Selon celui-ci, ces infirmières travaillent pour des agences spéciales de placement de personnel, et plusieurs proviennent de l’extérieur de la province. Ce type d’agences n’est pas nouveau en soi. Elles existent depuis un bon moment.

«C’est une façon de faire destinée à permettre le maintien des services actuels, à éviter les interruptions en raison d’un manque de personnel», explique M. Mann, notant que plusieurs établissements de santé ont de plus en plus recours à ce type de ressource à travers le pays.

«Mais ici, à Campbellton, on m’indique que c’est la première fois qu’on fera appel à ce service pour du personnel infirmier. On entre actuellement dans la période estivale et on sait tous à quel point le personnel – qui vient de traverser deux années de pandémie – a besoin de décrocher, de reprendre des forces. La présence de ces infirmières est donc plus que bienvenue», mentionne le président de la CSR-Restigouche.

Celui-ci s’empresse toutefois de souligner que cette solution ne peut être que temporaire.

«C’est un pansement sur une plaie ouverte. Ce n’est pas viable à long terme comme l’est une stratégie de recrutement agressive spécifique à notre hôpital. Mais on comprend qu’à court terme, l’objectif est de passer l’été et même peut-être quelques mois par la suite. On répond à un besoin immédiat et on préfère de loin cette option à celle de connaître des bris de services», dit-il, mentionnant que leur présence pourrait être requise jusqu’à la fin de l’année.

M. Mann explique que certaines de ces infirmières logeront à l’hôtel lors de leur séjour. D’autres pourraient néanmoins opter pour demeurer dans la communauté. La CSR-Restigouche a d’ailleurs demandé l’aide de la population afin de les héberger, et la réponse a été plus que suffisante.

«On a également contacté nos voisins de la communauté autochtone de Listuguj afin de voir s’il y avait possibilité d’emprunter une fourgonnette pour effectuer des navettes vers l’hôpital. On va aussi leur préparer des paniers de bienvenue afin qu’elles se sentent bienvenues et appréciées», souligne M. Mann qui veut se faire le plus accommodant possible pour cette force de travail.

«On veut mettre la région en valeur. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Peut-être arriverons-nous à convaincre certaines d’entre elles de rester ici afin de travailler à temps plein. On se doit d’être proactif et de plaider notre propre cause. Chaque infirmière de plus ici est un gain appréciable», dit-il.

Questionné au sujet du recours à ces infirmières dites «d’agence», personne au Réseau de santé Vitalité n’était disposé à nous accorder une entrevue.