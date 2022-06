Nominations et promotions au sein de l’Ordre du Canada pour trois Acadiens

La gouverneure générale du Canada, Mary Simon, a annoncé 85 nouvelles nominations et quatre promotions au sein de l’Ordre du Canada. Parmi celles-ci, notons Donald Savoie qui accède au titre de compagnon de l’Ordre du Canada, la plus haute distinction civile qui existe au pays.

Il s’agit d’une promotion pour l’Acadien qui est originaire de la région de Bouctouche et qui avait été fait officier de l’Ordre du Canada en 1993.

Le titre de compagnon est le plus haut grade au sein de l’Ordre, qui est également composé d’officiers et de membres.

Donald Savoie a été promu en raison de ses contributions majeures à l’avancement de l’administration des politiques publiques et des principes de gouvernance économique sur la scène nationale et internationale.

Professeur à l’Université de Moncton et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en administration publique et en gouvernance, le nouveau compagnon a récolté plusieurs prix et distinctions tout au long de sa carrière.

On lui a entre autres octroyé huit doctorats honorifiques d’universités canadiennes et un doctorat en lettres de Oxford University. Notons qu’Oxford n’a décerné qu’à peine un peu plus de 200 doctorats ès lettres depuis 1923.

«Monsieur Savoie est un chercheur très prolifique qui ne cesse de se démarquer. Ses contributions majeures à l’avancement de l’administration des politiques publiques et des principes de gouvernance économique sur la scène nationale et internationale font de lui une référence incontournable», a mentionné le Dr Denis Prud’homme, recteur et vice-chancelier de l’Université de Moncton.

Louis-Philippe J. Léo Albert, originaire de Fredericton, a pour sa part été fait membre de l’Ordre du Canada pour son dévouement de longue date au sein de sa communauté, notamment par la promotion des services en français et par son travail au sein de l’industrie agricole.

Euclide Patrice Chiasson, de Dieppe, a lui aussi accédé au rang de membre de l’Ordre du Canada en raison de son dévouement soutenu au développement culturel et éducationnel du peuple acadien et pour son leadership dans le secteur coopératif.

Ces personnes se verront remettre leur insigne lors de cérémonies d’investiture qui auront lieu à des dates ultérieures.