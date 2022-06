Prix du crabe: les transformateurs veulent changer les règles du jeu

Les transformateurs de crabe estiment que l’année difficile qu’ils connaissent pourrait justifier que des modifications soient apportées à la manière dont est fixé le prix reçu par les crabiers pour leurs prises.

Au début de l’année, le prix du crabe laissait présager une très bonne année pour l’ensemble de l’industrie au Nouveau-Brunswick.

Entre décembre 2021 et janvier 2022, les transformateurs de crabe recevaient de 17$ à 21$ pour une livre de crabe.

Depuis, le prix n’a pas cessé de fondre, une situation qui est devenue problématique pour les transformateurs. Ces derniers avaient accepté d’accorder une avance de 6$/livre aux crabiers, le temps de voir quel serait le prix du crabe sur le marché américain. Or, ils attendent toujours.

Le crabe acheté aux pêcheurs n’a toujours pas trouvé preneur au sud de la frontière, une situation qui s’explique notamment par les prix élevés en début de saison et le fait que les acheteurs américains ont acheté auprès de fournisseurs russes avant le début du conflit en Ukraine.

Cette réalité force les transformateurs de la province à congeler et à entreposer leurs produits. En temps normal, le crustacé est vendu au fur et à mesure qu’il est transformé.

«Maintenant, le prix d’achat aux États-Unis est moins de la moitié de ce qu’il était en fin d’année, s’inquiète Gilles Thériault, président de l’Association des transformateurs de crabe du Nouveau-Brunswick. On ne peut même pas avoir 8$ pour du crabe qui se vendait 17$ la livre en décembre et en janvier.»

Si le marché américain continue de bouder le crabe du Canada, cela pourrait avoir d’importantes conséquences sur le prix offert aux pêcheurs lors de la saison de 2023.

M. Thériault indique d’ailleurs que même s’ils arrivaient à écouler leurs stocks de crabe, les montants que reçoivent les transformateurs «en ce moment ne suffiraient pas à rembourser l’avance accordée aux pêcheurs.»

Difficile à prédire

Pour Sylvain Charlebois, directeur du Laboratoire de sciences analytique en agroalimentaire de l’Université Dalhousie, à Halifax, l’incertitude qui plane sur l’économie mondiale fait en sorte qu’il est difficile de prédire quoi que ce soit avant la prochaine saison de pêche.

Si une récession économique devait se matérialiser comme plusieurs le craignent, la situation serait catastrophique pour l’industrie du crabe.

«Le marché a surchauffé, ce qui était favorable au crabe en fin d’année, mais là ce n’est plus le cas, dit Sylvain Charlebois. Le marché américain, c’est la clé. On ne sait pas trop où on s’en va, s’il y a une récession, ça pourrait affecter la demande de l’année prochaine, alors qu’elle n’est déjà pas élevée cette année. Les consommateurs y vont avec beaucoup de prudence, le crabe c’est un produit de luxe et on s’en tient à des produits de base, surtout en alimentation.»

Les pêcheurs attendent

Malgré l’incertitude, la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels (FRAPP) dit qu’il est beaucoup trop tôt pour réfléchir à la prochaine saison.

«C’est déjà assez compliqué de prédire les prix et le marché pendant la saison en cours, c’est impossible pour l’an prochain, ce serait de la pure spéculation. En ce moment, personne n’a ça à l’esprit», dit Jean Lanteigne, directeur général de la FRAPP.

L’Association des transformateurs de crabe du Nouveau-Brunswick réfléchit pourtant déjà à 2023 et estime qu’il est peut-être temps de réviser la manière dont elle fixe le prix offert pour les prises des pêcheurs de crabe.

«Notre erreur, depuis quelques années, c’est d’avoir fixé le prix que nous offrons aux pêcheurs en faisant de la spéculation sur ce que nous pourrions recevoir pour la ressource transformée, avant de savoir quel serait le prix réel du marché. Ça ne marche pas», lance Gilles Thériault.

Les transformateurs et les pêcheurs pourraient donc devoir s’entendre sur un nouveau système de rémunération dont la mécanique reste à définir. Cela pourrait ressembler à une avance accordée aux pêcheurs en début de saison, avec le manque à gagner qui leur serait versé une fois la valeur marchande de la ressource déterminée.

«Il n’y a rien de décidé encore, mais c’est une des choses qu’il faudra considérer l’année prochaine, dit Gilles Thériault. Il faudra s’asseoir avec les associations de pêcheurs pour y réfléchir, mais je crois que personne ne peut contester que les transformateurs ont une année très difficile, toutes les données sont là pour le montrer.»