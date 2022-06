Tourisme: 1,5 million $ pour 16 projets dans la Péninsule acadienne

Le gouvernement fédéral attribuera des fonds à 16 projets de développement communautaire et touristique dans la Péninsule acadienne.

Le député fédéral d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier, a profité de l’avant-midi ensoleillée de mercredi pour réunir plusieurs représentants des villes et des organismes communautaires de la Péninsule acadienne devant la Coopérative carrefour santé communautaire à Inkerman.

Il a annoncé qu’avec l’aide du Fonds d’aide au tourisme (FAT), du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) et du Fonds des collectivités innovatrices (FCI), un montant de 1 491 750 $ sera investi dans 16 projets communautaires et touristiques de la région.

«Après deux ans de cette fameuse pandémie, il faut faire en sorte de recommencer sur le bon pied, qu’on donne des projets touristiques et communautaires à nos régions pour justement se relever de ces deux ans et commencer à neuf», a confié le député Cormier.

La veille, le député avait présenté du financement pour des projets du même genre dans la région de Chaleur.

Du côté des villes et des villages, Bas-Caraquet obtiendra 150 000$ pour la rénovation des installations publiques de la plage municipale.

Paquetville recevra 75 000$ pour la rénovation d’infrastructures communautaires extérieures, plus précisément la réparation d’un terrain de tennis et la construction d’un terrain de pickleball au centre du village.

Sainte-Marie-Sainte-Raphael bénéficiera d’une contribution de 48 500$ qui servira à l’amélioration du terrain du camping principal – ce qui comprend l’installation d’une barrière électrique, les réparations du chemin d’accès et la construction de deux cabanons à location.

Lamèque recevra deux contributions pour un total de 91 667$. Un partie servira à la rénovation d’un local de scouts, qui pourra ensuite être utilisé par toute la population comme local communautaire. L’autre partie servira à mettre en place un circuit de sentier cyclable et donc d’ajouter un nouveau point d’intérêt sur la Véloroute.

Une contribution de 72 572$ sera faite à la ville de Caraquet pour aider à la construction d’une halte d’accueil près du sentier de la Véloroute situé sur la rue du Portage.

Shippagan obtiendra 120 675$ pour la modernisation du camping municipal. Les travaux incluent la mise à niveau d’une passerelle le long de la plage, un bloc sanitaire, de l’électricité pour les sites, deux buanderies et une nouvelle barrière.

Pour les organismes communautaires, une des plus grosses part du financement sera offert aux Amis du Village historique acadien Inc. Ils recevront 185 000$ pour l’élaboration d’un centre d’apprentissage et d’expérimentation qui instruira les jeunes sur le homard dans le bâtiment historique de la homarderie.

Deux contributions sont liées au campus de Shippagan de l’Université de Moncton. Le campus en tant que tel recevra 100 000$ pour le développement d’un arboretum incluant un forêt et un jardin autochtone médicinal, en association avec les membres des Premières nations. L’organisation des Anciennes, anciens, amies et amis de l’Université de Moncton, campus de Shippagan, aura le droit à 75 000$ pour la construction d’un observatoire astronomique pour le grand public.

Deux clubs sportifs de la Péninsule recevront du financement. Quelque 240 000$ serviront à rénover le Club de curling de Tracadie. Le club sert aussi de lieu de rassemblement. Le Club sportif de Pont-Lafrance aura le droit à 74 912$ pour la construction d’un sentier pédestre.

Le Centre culturel de Caraquet pourra avoir accès à 100 000$ pour l’installation d’un parcours de mini-golf au Carrefour de la mer.

La distillerie Fils du Roy pourra compter sur 32 000$ qui permettront l’amélioration de l’expérience touristique par la création d’un environnement plus accueillant, ce qui comprend l’agrandissement du stationnement, les modifications de la salle de dégustation et l’achat d’un compresseur silencieux.

Le Musée des cultures fondatrices de Grande-Anse recevra 51 424$ pour améliorer son accessibilité et réduire son empreinte carbone.

Finalement, la Coopérative carrefour santé communautaire d’Inkerman, le lieu de rassemblement pour l’annonce, recevra 75 000$ pour la rénovation du bâtiment.