Vaccination: le N.-B. doit redoubler d’efforts pour faire face aux sous-variants

Des spécialistes de maladies infectieuses estiment que l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 causés par la présence de sous-variants à l’échelle nationale devrait servir de rappel que la pandémie n’est pas terminée et que le Nouveau-Brunswick doit redoubler d’efforts afin d’améliorer ses taux de vaccination.

Partout au pays, le nombre d’infections de COVID-19 augmente.

Au Québec, la Santé publique a annoncé mercredi que les nouveaux sous-variants d’Omicron, plus transmissibles, étaient responsables de 75% des nouveaux cas.

Le Nouveau-Brunswick ne semble pas échapper à cette tendance.

La mise à jour hebdomadaire COVID-19 de la Santé publique indiquait mardi que la province avait enregistré 1 025 nouvelles infections au cours des sept jours précédents. Parmi ces cas, 541 avaient été confirmés grâce à un test moléculaire (PCR).

La Santé publique a aussi indiqué que le sous-variant Omicron BA.2 avait été détecté dans 55% des échantillons analysés. Les sous-variants BA.4 et BA.5 représentaient respectivement 27% et 18% des échantillons analysés dans le cadre du dernier rapport.

Dans un courriel envoyé au journal mercredi après-midi, le ministère de la Santé a voulu se faire rassurant, malgré l’augmentation du nombre de cas depuis une semaine.

«L’augmentation des cas de PCR reste progressive et sur la tendance, sans changements significatifs dans la base de référence des cas au cours des deux derniers mois. De plus, d’autres indicateurs, tels que les hospitalisations pour COVID-19 et les hospitalisations avec COVID-19, ont tous deux enregistré une diminution significative cette semaine.»

La pandémie n’est pas terminée

Pour Dre Catherine Hankins, coprésidente du Groupe sur l’immunité face à la COVID-19, les récentes éclosions observées à l’échelle nationale démontrent bien que la pandémie n’est pas terminée.

«Même si les mesures sanitaires ne sont plus imposées par les provinces, la pandémie n’est pas terminée donc je crois que les citoyens doivent faire preuve de sagesse et d’intelligence afin de se protéger et protéger leurs proches, dit Dre Hankins. Tout le monde en a marre, mais la population a bien répondu aux besoins en matière de santé publique tout au long de la pandémie et il faut continuer.»

Benoît Barbeau, virologue et professeur au département des sciences biologiques de l’Université du Québec à Montréal, partage son avis. Le port du masque dans les espaces publics devrait être envisagé.

«Les gens doivent comprendre que nous sommes encore dans une pandémie, dit-il. Tout le monde pense qu’avec les restrictions qui sont tombées, c’est une chose du passé. On voit très bien que ce n’est pas le cas avec les sous-variants Omicron, comme BA.4, BA.5 et même BA 2.12.1, qui circulent allègrement. Ce n’est pas parfait, mais le masque diminue la probabilité que vous soyez infectés. Il faut éviter que la transmission communautaire pendant l’été soit trop importante et que les cas explosent à l’automne.»

En France, un pays frappé de plein fouet par une 7e vague de COVID-19 à cause des sous-variants d’Omicron, les appels à réimposer le port du masque dans les transports se multiplient. L’Italie a d’ailleurs réimposé la mesure il y a peu de temps. Depuis mercredi, la Santé publique du Québec encourage aussi les personnes à risque de reprendre l’habitude de porter le masque en public.

Augmenter la vaccination

La présence des nouveaux sous-variants d’Omicron au Nouveau-Brunswick n’est pas sans inquiéter. En effet, de récentes études ont montré que les sous-variants semblent échapper à la protection immunitaire des personnes ayant été précédemment infectées par la COVID-19 ou ayant été vaccinées.

Dans ce contexte, vaut-il mieux élargir l’administration de la deuxième dose de rappel à l’ensemble des Néo-Brunswickois?

En date du 25 juin, il n’y avait que 52,8% des Néo-Brunswickois qui avaient reçu leur dose de rappel.

Du côté du ministère de la Santé, on indique que la Santé publique continuera de surveiller l’impact du virus et de suivre les recommandations du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) avant de procéder à «l’ouverture de l’admissibilité à une population plus large pour les quatrièmes doses (deuxièmes rappels).»

D’ici à ce que des consignes claires du CCNI soient émises quant à la deuxième dose de rappel, il ne fait aucun doute pour le professeur Barbeau que le Nouveau-Brunswick aurait tout intérêt à attendre la fin de l’été avant d’essayer de relancer son programme de vaccination.

L’espoir c’est que d’ici là, les fabricants auront mis au point de nouveaux vaccins offrant une meilleure protection contre le variant Omicron, chose qui pourrait protéger le réseau hospitalier contre l’augmentation des infections qui s’accompagne habituellement une fois que les jours plus froids s’installent.

«Je crois qu’il est préférable d’attendre le mois d’août dans l’espoir que les fabricants pourront commencer à distribuer des vaccins efficaces contre le virus d’origine et contre les variants d’Omicron. S’il n’y a pas de nouvelle formulation, on pourra au moins s’assurer que l’on aura déjà une certaine avance sur le virus une fois que s’installera l’automne», explique Benoît Barbeau.

Dre Hankins ne partage toutefois pas son avis. Les personnes n’ayant pas reçu leur dose de rappel et les enfants de 5 à 11 ans n’ayant reçu qu’un seul vaccin devraient compléter le programme d’immunisation le plus rapidement possible.

«Les gens qui ont eu une réinfection avec un sous-variant Omicron alors qu’ils avaient eu une infection antérieure ou qu’ils étaient déjà vaccinés se multiplient, c’est vrai. Mais le vaccin offre quand même une protection contre les formes les plus graves de la maladie et contre la COVID longue», précise-t-elle.