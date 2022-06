70 millions $ pour remplacer la Villa Providence de Shediac

Le foyer de soins Villa Providence de Shediac sera remplacé par un établissement de 190 lits en 2025-2026 au coût de 70 millions $.

Le nouvel établissement, qui s’appellera Maison Providence, sera construit et exploité par le Réseau de vie Confort, qui exploite déjà trois foyers de soins dans la province: la Villa Providence à Shediac, la Villa du Repos à Moncton et le Complexe Rendez-vous à Néguac.

La décision de remplacer la Villa Providence a été prise à la suite d’une évaluation de l’établissement. Le nombre de lits demeurera le même.

«Nous sommes extrêmement fiers de construire un établissement plus moderne qui permettra de régler de nombreuses préoccupations fonctionnelles et d’autres liées à l’espace, et de remplacer les principaux systèmes qui sont à la fin de leur durée de vie utile», a affirmé le directeur général de la Villa Providence, Ronald LeBlanc.

«Le propriétaire-exploitant de ce projet possède plus de 50 ans d’expérience dans la prestation de services de foyers de soins, et il s’engage à adopter une approche de soins centrée sur la personne qui donne des moyens au personnel et qui place les résidents et leur famille au centre de toutes les décisions.»

La Maison Providence comptera cinq unités de 30 lits et deux unités de 20 lits réparties sur deux étages. On y trouvera des salles à manger, des salons et des espaces de vie ainsi que des espaces extérieurs aménagés dont pourront profiter les résidents, les membres de leur famille et le personnel. Il y aura également une unité spécialisée de soins psychogériatriques.