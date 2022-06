Assurance-emploi: des étudiants rencontreront le ministre Holder

La Fédération des étudiantes et étudiants du Campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM) rencontrera le ministre de l’Éducation afin de discuter de la mise au rancart du programme Connexion NB-AE.

Ce programme, dont l’annulation a été annoncée par le gouvernement de Blaine Higgs il y a un peu plus d’une semaine, permettait aux étudiants de recevoir des prestations d’assurance emploi pendant leurs études.

Le président de la FÉÉCUMM, Jean-Sébastien Léger, et le président de la University of New Brunswick Student Union, Kordell Walsh, rencontreront le ministre de l’Éducation postsecondaire, Trevor Holder, lors d’une réunion prévue le 12 juillet.

Dans un communiqué, M. Léger a dit espérer que le ministre s’engagera à trouver une solution à la crise provoquée par la suppression de Connexion NB-AE.

«Nous nous retrouvons dans une situation où beaucoup de personnes étudiantes, qui pensaient retourner aux études en septembre, ne pourront simplement plus se le permettre. Elles devront faire le choix entre manger, se loger, ou poursuivre leurs études. Le ministère doit mettre de l’avant des mesures concrètes pour compenser les pertes monétaires encourues suite à son annulation du programme Connexion NB-AE», a déclaré le président de la FÉÉCUM.

L’an dernier, près de 7000 étudiants néo-brunswickois ont pu bénéficier du programme Connexion NB-AE, créé en 2016.