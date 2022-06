Moncton: une jeune fille de 12 ans est portée disparue

La GRC sollicite l’aide de la population afin de retrouver une jeune fille de 12 ans de Moncton qui est portée disparue.

Kayla Tait a été vue pour la dernière fois mercredi vers 21h, sur la rue Lady Guinevere à Moncton. La police dit avoir suivi plusieurs pistes pour tenter de la retrouver, mais sans succès jusqu’à présent. La police et sa famille s’inquiètent de son bien-être.

Kayla Tait mesure environ cinq pieds cinq pouces (165 centimètres) et pèse environ 130 livres (59 kilogrammes). Elle a les yeux bruns et les cheveux bruns longs. Elle a été vue pour la dernière fois portant une casquette noire, un jean court, et des souliers mauves et blancs.

Si vous croyez savoir où Kayla Tait se trouve, veuillez communiquer avec le Service régional de Codiac au 857‑2400.