Révision de la LLO: Higgs rompt son engagement et la SANB l’accuse «de rire du monde»

Le premier ministre Blaine Higgs a rompu un engagement ferme de répondre à un rapport portant sur la révision de la Loi sur les langues officielles d’ici la fin juin. Les intentions du gouvernement sur la révision de la Loi ne seront maintenant pas connues avant l’automne.

Cela fait maintenant un peu plus de six mois que les commissaires John McLaughlin et la juge Yvette Finn ont remis leur rapport en lien avec la révision de la Loi sur les langues officielles. Il est toutefois impossible de savoir ce que le gouvernement compte faire des nombreuses recommandations qu’il contient.

Le premier ministre Blaine Higgs a répété au cours des dernières semaines qu’il allait officiellement répondre au rapport de la révision de la LLO d’ici la fin juin, un échéancier qu’il avait lui-même proposé.

«Nous nous sommes engagés à avoir une réponse ce mois-ci, et nous allons le faire», avait-il dit le 10 juin.

Jeudi après-midi, le dernier jour de juin, le gouvernement a annoncé par communiqué de presse que cela ne sera pas le cas.

Le premier ministre affirme que son gouvernement a besoin de plus de temps pour analyser les recommandations du rapport.

«Elles sont vastes, touchent différents domaines d’activités, notamment les milieux de travail, le secteur de l’éducation, les activités des municipalités et même le rôle de la commissaire (aux langues officielles).»

Il affirme que la session législative a été occupée et qu’il «n’aime pas précipiter les choses». Il dit vouloir prendre le temps de «comprendre les impacts de toutes les recommandations».

«C’est une chose de dire que nous allons accepter telle ou telle recommandation, et c’en est une autre de dire ‘’OK, qu’est-ce que ça veut vraiment dire? Comment est-ce que l’on met réellement cela en place?’’»

Si M. Higgs a l’intention de donner suite à certaines des recommandations des commissaires, il n’a pas voulu préciser lesquelles.

«Je ne veux pas m’aventurer à dire lesquelles à ce point-ci, mais (…) il y en a auxquelles je dirais ‘’OK, ça a du sens. On devrait savoir comment faire cela. C’est une possibilité’’.»

Mais il affirme qu’il veut réviser les tests de compétence linguistique dans la fonction publique.

«J’ai demandé cela, je veux savoir comment nous allons nous attaquer aux tests de compétence linguistique pour que ce soit juste pour les citoyens à travers la province.»

Un journaliste lui a demandé s’il pouvait réellement promettre de donner ses objectifs en lien avec la révision de la loi à l’automne.

Le premier ministre a dit qu’il s’y engageait.

«C’est certainement mon intention. Et je ne peux pas continuer à remettre ceci à plus tard. (…) Mon engagement, c’est de faire cela, et s’il y a des changements qui doivent être faits dans la loi, cela pourra être fait pendant la session d’automne.»

Lorsque le rapport sur les langues officielles a été publié en décembre, le premier ministre Higgs a affirmé en entrevue qu’il ne voulait pas commenter avant d’avoir reçu un deuxième rapport, écrit par les mêmes commissaires, portant sur l’apprentissage du français dans le système scolaire anglophone.

Ce deuxième rapport a été publié en février, et le gouvernement y a répondu un mois plus tard en acceptant diverses recommandations visant à réformer l’immersion française. Mais le premier ministre refusait toujours de se prononcer sur le rapport sur la révision de la LLO.

«C’est rire du monde», selon la SANB

La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick n’a pas tardé à réagir. Tout en accusant le premier ministre d’avoir «rompu sa promesse» de répondre au rapport d’ici la fin juin, l’organisme a demandé une réunion d’urgence avec lui pour discuter de la révision de la LLO.

«Le contexte pandémique pouvait expliquer, à la rigueur, des délais en 2021. Mais prendre au-delà de six mois pour lire un document de 40 pages et annoncer que la réponse viendra un autre trois mois plus tard, c’est rire du monde», exprime le président de la SANB, Alexandre Cédric Doucet.

L’Association des juristes d’expression française a également accusé le premier ministre de «rompre sa promesse».

«Ce n’est qu’aujourd’hui, à la dernière minute, qu’il choisit encore de repousser cette date de plusieurs mois.»

«À notre avis, ces paroles (fournir une réponse appropriée «ne doit pas se faire à la hâte») sont complètement vides de sens et tentent malhabilement de camoufler le manque de considération et d’intérêt du premier ministre Higgs et du GNB envers les langues officielles de notre province.»

La commissaire aux langues officielles, Shirley MacLean, a elle aussi exprimé sa déception par rapport au fait que le gouvernement n’a toujours pas précisé ses intentions sur la modernisation de la Loi sur les langues officielles du N.-B.

«À quoi sert un processus de révision si le gouvernement ne fournit pas de réponse pour assurer que les recommandations résultant des consultations soient mises en œuvre en temps opportun? La Loi sur les langues officielles et les deux communautés linguistiques de notre province méritent mieux.»