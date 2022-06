Vol dans un bateau amarré: la GRC recherche deux hommes

La GRC sollicite l’aide de la population pour identifier deux personnes d’intérêt en lien avec un vol commis à Back Bay, près de St. George.

Le 27 avril, vers 2h35, deux personnes sont embarquées dans un bateau qui était amarré au quai de Back Bay et ont volé plusieurs biens, dont de nombreux outils et un sac de hockey.

Dans le cadre de l’enquête, la police a obtenu des photos tirées d’une vidéo de surveillance où on voit les suspects et un véhicule d’intérêt. La GRC publie maintenant ces photos, et elle espère que, malgré la mauvaise qualité de l’image, quelqu’un pourra lui fournir des renseignements qui l’aideront à identifier les personnes ou à faire avancer l’enquête.

Au moment de l’incident, la première personne semble porter une casquette de baseball gris pâle, un gilet bleu sous une veste de flanelle à carreaux aux couleurs pâles, un jean bleu et des bottes de caoutchouc vertes.

La deuxième personne semble porter une casquette de baseball noire et un chandail à capuchon noir avec une marque et un logo blancs sur le devant.

Le véhicule est une camionnette bleue avec une inscription en lettres blanches sur le parebrise; la porte du conducteur et le toit sont noirs ou gris foncé. Au moment de l’incident, la camionnette n’avait pas de hayon, et elle avait une lumière jaune sur le dessus et des lumières en arrière. Le feu de recul du côté passager était brûlé. La camionnette semble être équipée d’un dispositif de soulèvement de la suspension.

Si vous reconnaissez les personnes ou le véhicule d’intérêt, veuillez communiquer avec le Détachement de St. George de la GRC au 755‑1130. Pour conserver l’anonymat, vous pouvez aussi communiquer avec Échec au crime en composant le 1‑800‑222‑8477.