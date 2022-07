Un avocat de Moncton à la tête du CA du Réseau de santé Vitalité

Un avocat de Moncton, Mathieu Picard, est nommé président du conseil d’administration du Réseau de santé Vitalité.

La ministre de la Santé, Dorothy Shephard, en a fait l’annonce jeudi après-midi par voie de communiqué.

Mathieu Picard, qui est membre du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, détient un baccalauréat en administration des affaires ainsi qu’un diplôme en droit de l’Université de Moncton. Il exerce le métier d’avocat depuis 2011.

L’arrivée de M. Picard à la tête de Vitalité survient à la suite de la démission du précédent président du conseil d’administration, David Savoie, en mai, moins d’un an après son entrée en poste.

Des sources avaient affirmé au journal que la démission de M. Savoie était survenue en raison de divergences d’opinions profondes entre la haute direction du réseau et certains membres du CA.

Depuis 2020, plusieurs personnes ont claqué la porte au conseil de Vitalité. Il y a quelques mois, le Dr Louis-Marie Simard a pour sa part été suspendu.

«Mon rôle à titre de président du conseil d’administration consiste à être une voix forte pour s’assurer que les patients reçoivent des soins de qualité, pour veiller à ce que le Réseau de santé Vitalité soit un bon endroit où travailler pour tous les membres du personnel, ainsi que pour mobiliser tous nos intervenants, a affirmé M. Picard dans un communiqué. Ensemble, nous devons relever les défis importants en matière de ressources humaines. La dotation en personnel est actuellement un problème dans tous les secteurs de la province, mais le manque de ressources dans le secteur de la santé touche les gens les plus vulnérables et ses effets se font donc ressentir plus particulièrement.»

M. Picard a dit souhaiter que tous les secteurs au sein du réseau sentent que le CA est accessible et à l’écoute de leurs préoccupations.