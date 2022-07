Lancement d’un programme pour les jeunes sauveteurs à la plage Parlee

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Le Club des sauveteurs de la plage Parlee ajoute une division jeunesse à son groupe cet été.

Cet ajout permettra aux participants de 8 à 13 ans de développer des habiletés techniques tout en s’amusant et en apprenant le sauvetage sportif incluant la nage, la course sur plage et l’aquaplane.

«C’est un programme de la Société de sauvetage, informe le président du Club des sauveteurs de la plage Parlee, Marcel Bourgeois. Le sauvetage sportif est pratiqué au Canada et autour du monde.»

«Cette année, on va essayer avec un groupe de 10», précise le porte-parole du Club des sauveteurs. C’est la première fois que ce programme est offert à Parlee. Donc, on va aller avec un plus petit groupe cet été. Jusqu’à maintenant, on en a quatre ou cinq d’inscrits. On est à mi-chemin dans les inscriptions.»

L’objectif sera de développer au niveau élite les athlètes juniors en leur offrant un entraînement encadré par des entraîneurs expérimentés et certifiés.

Il y aura des épreuves telles que le sprint sur plage ou sur le sable. «Même chose dans l’eau avec la course aquaplane ou simplement de la nage dans l’eau», explique Marcel Bourgeois.

Pour ce qui est de l’épreuve du drapeau sur plage, Marcel Bourgeois la compare au jeu de la chaise musicale. «C’est une course de 30 mètres. Les compétiteurs sont couchés par terre. Ils sont dos à des drapeaux qui sont placés dans le sable. Il y a cinq compétiteurs mais quatre drapeaux à l’autre bout», raconte le porte-parole du Club. Celui qui n’a pas de drapeau est éliminé et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il reste un seul concurrent.

«C’est pour pratiquer l’agilité du sauveteur, comme se lever, se déplacer et prendre des décisions rapidement», ajoute le président du Club de sauveteurs.

Les relais d’aquaplane et sur plage font également partie des autres épreuves.

«C’est aussi une introduction et une bonne préparation pour les cours de sauvetage tout en mettant l’accent sur l’activité physique et le plaisir», indique Marcel Bourgeois.

En fait, le sauvetage sportif est désigné ainsi parce qu’il permet aux participants de prendre part à des compétitions.

Les personnes intéressées par le Club des jeunes sauveteurs ont jusqu’au 3 juillet pour s’inscrire.

Préparation d’une relève

Ce nouveau programme à la plage Parlee devrait créer une relève chez les sauveteurs ou du moins de garder les jeunes dans le secteur aquatique.

Michel Mallet, gestionnaire de la plage Parlee, explique que ce programme cadre dans une stratégie de recrutement à long terme de nouveaux sauveteurs.

«Nous sommes chanceux cet été que nous avons pu combler notre équipe de 14 sauveteurs de peine et de misère, car plusieurs autres centres aquatiques et plages connaissent présentement de sérieux problèmes de recrutement», indique le gestionnaire.

En effet, selon un texte de la Presse Canadienne, il y a actuellement une pénurie de sauveteurs au Canada.

Des responsables municipaux et une organisation de sauveteurs attribuent la situation aux mesures liées à la COVID-19 qui ont suspendu les programmes de certification et de re-certification des sauveteurs pendant la pandémie.