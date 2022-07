Des militants réclament que le salaire minimum passe à 20$ l’heure

Le Front Commun pour la Justice Sociale militera pour que le salaire minimum du Nouveau-Brunswick atteigne le montant d’un salaire de subsistance, qu’il estime à environ 20$ l’heure. Il a pris cette décision durant sa dernière Assemblée générale spéciale.

«Nous allons faire une plan de lobbying auprès des élus, déclare la porte-parole du Front Commun pour la Justice Sociale, Janelle LeBlanc. Il y a beaucoup trop de pauvres au Nouveau-Brunswick.»

Le gouvernement de Blaine Higgs a augmenté le salaire minimum de 1$ l’heure une première fois en avril. Il lui appliquera la même hausse en octobre, pour qu’il atteigne un taux horaire de 13,75$, le plus élevé des provinces atlantiques.

«Ce n’est pas assez pour le coût de la vie qui augmente, conteste Mme LeBlanc au nom des 45 000 travailleurs concernés. Si on travaille à temps plein au salaire minimum, on ne peut certainement pas se payer les besoins de base: essence, loyer, nourriture.»

La militante explique que son association estime le salaire de subsistance dans la province grâce au travail d’un autre organisme, situé à Saint-Jean: Human Development Council (HDC). Celui-ci évite toutefois de suggérer une hausse du salaire minimum jusqu’au salaire décent qu’il calcule.

Vie décente

HDC a trouvé qu’un revenu horaire permettant une vie digne était de 18,65$ à Moncton, de 17,50$ à Bathurst, de 21,20$ à Fredericton et de 19,75$ à Saint-Jean en novembre.

«Le fossé [entre le salaire minimum et le salaire décent] montre que le taux actuel est trop bas, a indiqué l’organisme. Augmenter le salaire minimum est justifié.»

L’association ajoute que le gouvernement peut aussi réduire les charges financières des familles en investissant dans les services publics (notamment le système de santé), en augmentant le nombre de logements abordables et en réduisant les coûts de garderies.

HDC souligne qu’il a calculé les salaires décents pour une famille composée de parents travaillant à plein temps, dont l’un étudie à temps partiel au collège, ainsi que de deux enfants, dont l’un est en garderie à plein temps. Il admet que ses résultats sont donc biaisés en fonction d’un type particulier de foyer.

L’organisme a pris en compte les coûts de nourriture, d’habillement, de logement (internet, eau et électricité compris), de transport, de santé, d’éducation, d’urgence, de vie quotidienne (hygiène, lessive, etc.) et d’activités (arts, sport, dîners en restaurant, etc.).

Employeurs inquiets

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante a protesté au moment de l’annonce de l’augmentation du salaire minimum du Nouveau-Brunswick en décembre. Elle a pointé les conséquences de la pandémie et de la pénurie de main-d’œuvre sur ses membres.

Un professeur d’économie de l’Université Dalhousie à Halifax, Lars Osberg, a indiqué qu’un salaire minimum plus élevé obligerait simplement les entreprises à se faire concurrence grâce à leur productivité et à leur qualité de service.

Le membre du Centre canadien de politiques alternatives, un groupe de réflexion indépendant, a aussi cité son confrère canadien, David Card, qui a reçu le prix Nobel d’économie en octobre.

«Un de ses travaux les plus connus porte sur le salaire minimum. Il a montré qu’un État américain l’ayant augmenté n’a vu aucune différence, sur une certaine période de temps, entre sa création d’emplois et celle de l’État voisin où le salaire minimum était resté le même», a-t-il expliqué.

Le professeur a affirmé que les économistes s’accordent maintenant sur le fait qu’une augmentation du salaire minimum ne cause pas de chômage.