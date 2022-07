Des résident de Rivière-Verte inquiets de l’érosion des berges

Certains habitants du DSL de Rivière-Verte craignent que l’érosion qui affecte les berges de la rivière Verte depuis de nombreuses années.

Le long de la route 144, tout juste à l’extérieur des limites du Village, on peut apercevoir les effets de cette érosion. La rivière gagne du terrain et le terrain se désagrège à un tel point qu’un poteau électrique est sur le point d’être emporté.

Des résidents du secteur craignent aussi que cette situation vienne affecter leurs demeures. C’est le cas d’une dame qui habite tout près de l’un de ces points d’érosion. Elle a été aux premières loges pour assister à la dégradation du terrain d’année en année.

«Ça fait 29 ans que je suis là et j’ai vu le terrain qui a été mangé. C’est sûr qu’à un moment donné, on a peur que ça s’approche plus de nous autres. Tout de suite, on est encore assez loin, mais on a vu la différence», a raconté Mme Gagnon.

Elle déplore également les effets que cette situation aura sur la valeur de sa propriété.

On peut apercevoir que le terrain se désagrège tellement, en raison de l’érosion, que ce poteau électrique, situé le long de la route 144, risque d’être emporté tôt ou tard. – Gracieuseté

De son côté, André Clavette possède un chalet au bout de la rue Lizotte, toujours dans le DSL de Rivière-Verte. Il croit que dans un avenir proche, la route se rendant à son chalet ne pourra plus être empruntée en raison de la forte érosion qui sévit à cet endroit.

«Je sais qu’il y a de l’érosion qui se fait à plusieurs endroits et c’est très inquiétant. Dans mon cas, la rivière ronge le chemin menant à nos chalets. J’ai même un des mes frères qui possède une résidence permanente à cet endroit.»

«Éventuellement, si rien n’est fait, on va complètement perdre le chemin et on n’aura plus accès à nos résidences (…) Si ça ronge un autre deux ou trois pieds de terre, on ne passe plus, surtout que le chemin se situe sur le bord d’un ravin d’une quarantaine de pieds.»

Selon M. Clavette, un conseil municipal précédent avait entrepris des travaux pour freiner l’érosion le long d’une autre route des environs. Cependant, cela a fait en sorte de dévier la rivière plus près de la rue Lizotte.

«On comprend que l’on ne peut pas arrêter la rivière de couler. Ça fait 50 ans que notre famille a acheté cette propriété et on a vu l’évolution de la rivière. On peut blâmer la nature, mais il y a aussi de l’activité humaine à l’origine de cela. Il y a eu des travaux dans les environs au fil des années et ç’a eu un effet, du moins, dans notre coin.»

André Clavette a mentionné que des résidents sont allés rencontrer le conseil municipal actuel afin d’obtenir de l’aide. La maire de Rivière-Verte, Lisa Parent, estime toutefois que la Municipalité a les mains liées en raison du fait que l’endroit en question ne se trouve pas dans les limites du village.

La portion de la route qui est la plus affectée se veut également un droit de passage vers les propriétés privées situées à l’extrémité du chemin Lizotte, dont celle d’André Clavette.

Une barrière a même été installée pour mettre les gens en garde.

«On a beau dire que c’est un chemin privé, mais on a réglé un problème d’érosion sur une chemin et on l’a apporté sur un autre chemin.»

Selon M. Clavette, d’autres élus ont été rencontrés, mais il n’y a pas de mesures qui ont été prises pour ralentir les effets de l’érosion.

«Ce qui est inquiétant est que l’on entend parler de rien. On ne sait pas si ça va se régler.»

Pour sa part, le porte-parole du ministère des Transports et de l’Infrastructure du Nouveau-Brunswick, Jeremy Trevors, a confirmé que le ministère est au courant des problèmes d’érosion à Rivière-Verte. Il n’a toutefois pas ciblé d’endroits en particulier.

Selon M. Trevors, le ministère surveille la situation de près et est en train de déterminer les prochaines étapes à suivre dans ce dossier.