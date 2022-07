Saint-Antoine: la valeur des permis de construction explose à 1,9 million $

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

La valeur des permis de construction a littéralement quadruplé en deux ans au Village de Saint-Antoine. C’est du jamais vu.

«Le développement économique, je peux vous dire que ça va bien, a mentionné le maire Jean-Pierre Richard dans son rapport présenté à la réunion du conseil municipal de Saint-Antoine, le 28 juin. On est choyé que des personnes veulent développer dans notre coin. On a une couple de bâtiments qui se font à l’intérieur du village. C’est pas mal excitant de voir ça.»

Selon la directrice générale et greffière de la municipalité, Tina Bitcon, les valeurs des permis de construction sont passées de 446 000$ en mai 2020 à 693 000$ un an plus tard. Cette année, le Village de Saint-Antoine atteint presque deux millions $, soit exactement 1,918 million $.

«Il y a une demande d’appartements et on a encore plein d’autres projets qui s’en viennent, a indiqué la directrice générale du Village de Saint-Antoine. Pour les demandes de rezonage, on court tout de suite pour d’autres appartements qui vont probablement être finalisés dans les prochains mois.»

Un édifice comprenant 16 unités d’appartements est actuellement en plein développement dans la municipalité. Un autre développeur a déjà préparé le terrain pour un projet immobilier qui prendra bientôt son envol près du chemin Champ doré.

Le maire a mentionné être en discussion avec d’autres développeurs. «À un moment donné, on fera un rapport au conseil municipal», a-t-il ajouté.

Rénovations à la caserne de pompiers

La directrice générale de la municipalité a fait savoir que des rénovations prendront place au cours des prochains mois à la caserne de pompiers de Saint-Antoine. Les travaux se feront surtout à l’intérieur.

L’édifice date d’une quarantaine d’années. «Il y a eu de la maintenance de fait mais pas de rénovations majeures depuis», a attesté Tina Bitcon.

«En gros, c’est agrandir le local pour la formation. Tout de suite, c’est un petit local et il y a une trentaine de pompiers. C’est difficile de tous les avoir dans le même local en même temps», a expliqué la greffière du Village.

Il faut aussi aménager le vestiaire pour l’équipement ainsi que la salle de debriefing. C’est là que les pompiers se rencontrent pour discuter entre eux après un incendie. En fait, le deuxième étage du bâtiment sera rénové au complet.

Les travaux représentent un coût de 120 000$. «Ce sont des fonds de développement des collectivités du Canada», a ajouté Tina Bitcon.

Comité ad-hoc

Le Village de Saint-Antoine formera un comité ad-hoc pour évaluer la situation en rapport aux abris temporaires et les camions de nourriture dans la municipalité. Celle-ci veut mieux réglementer les sujets en question.

«Le but du comité, ça va être d’essayer de rédiger les politiques d’un arrêté concernant l’installation des abris tempo dans le village de Saint-Antoine», a expliqué le maire suppléant, Stephan Richard. Il fera lui-même partie du comité ad-hoc avec les autres conseillers.

Ce sera la même chose pour les camions de nourriture. «Tout de suite, il n’y a pas d’arrêté par rapport à ça», a précisé la directrice générale de la municipalité, Tina Bitcon. Des recommandations seront par la suite présentées au conseil municipal qui pourra ainsi établir des politiques en rapport aux sujets présentés.