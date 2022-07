Au secours d’un individu sur la rivière Petitcodiac

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Ambulance NB, la GRC Codiac et les pompiers de Moncton sont venus en aide à un individu en détresse dimanche soir à Moncton, sur la rivière Petitcodiac.

Vers 19h30, trois cyclistes qui passaient sur le pont Gunningsville entre Moncton et Riverview ont aperçu un individu dans la rivière Petitcodiac. L’homme marchait dans l’eau muni d’un sac à main.

L’individu a fini par perdre son sac qui est parti à la dérive. Il a tenté de le récupérer, mais n’a pas réussi. C’est à partir de ce moment que les faits et gestes de l’homme à l’eau sont devenus source d’inquiétude pour les témoins oculaires. L’homme a commencé par enlever son t-shirt puis le reste de ses vêtements qu’il a lancés à l’eau pour ainsi se retrouver complètement nu.

L’une des cyclistes a alerté le 911 et une dizaine de minutes plus tard, les policiers, les ambulanciers et les pompiers sont intervenus du côté de Moncton pour secourir l’individu qui se trouvait sur le bord de l’eau, à une centaine de mètres du pont Gunningsville.

Une équipe de plongeurs était même sur place, prête à intervenir, mais cela n’aura pas été nécessaire.

L’un des secouristes a envoyé un câble à l’individu. Après un certain temps, l’homme confus s’est accroché au câble et a fini par remonter sur la terre ferme.

Selon le sergent d’état-major Thierry Malenfant de la GRC Codiac, l’homme d’une trentaine d’années, sans adresse fixe, était clairement en détresse psychologique. Il a été transporté à l’hôpital de Moncton pour y recevoir des soins.