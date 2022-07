Dalhousie rêve de transformer le terrain de l’ancienne centrale en un centre de villégiature

La Ville de Dalhousie convoite le site de l’ancienne centrale thermique d’Énergie NB situé sur son territoire. L’objectif: développer le potentiel résidentiel et touristique de l’endroit.

Imaginez des résidences avec vue à couper le souffle qui surplombe la baie des Chaleurs. Des chalets et un terrain de camping au bord de l’eau, tout juste au pied d’une toute nouvelle marina et à proximité de plages. Et imaginez toutes ces infrastructures s’électrifier à partir d’un parc de panneaux solaires…

C’est ce que souhaite réaliser la Ville de Dalhousie avec l’ancien site de la centrale thermique d’Énergie NB. Un tel projet pourrait en effet aider grandement la municipalité riveraine à tourner la page sur l’époque où la société de la Couronne employait plus d’une centaine de personnes.

Fermée depuis dix ans, la centrale thermique a depuis été démolie, y compris ses deux fameuses cheminées emblématiques. Toutefois, il reste encore sur place certains vestiges de la présence de la centrale, notamment d’immenses réservoirs à mazout ainsi que l’oléoduc qui traverse la ville jusqu’au port. Ces infrastructures devraient par contre connaître le même sort que la centrale d’ici 2024, laissant derrière un site immense, vacant… et particulièrement attrayant.

«Ce terrain a un potentiel en or pour notre ville et on souhaite le développer. À mon avis, c’est l’une des plus belles vues de la région, sinon de la province», affirme sans broncher le maire de Dalhousie, Normand Pelletier.

Contraint depuis des années à ne pouvoir profiter de l’immense terrain qui abritait autrefois la papetière AbitibiBowater, celui-ci tient mordicus à acquérir celui de l’ancienne centrale thermique. Pour ce faire par contre, il faut convaincre la société de la Couronne.

M. Pelletier et son conseil ne voulaient toutefois pas arriver devant la direction d’Énergie NB les mains vides. Sachant qu’on ne leur cèdera pas le terrain sans un plan détaillé, ils ont cru bon mandater une firme (Glenn Group) afin de jeter sur papier la vision de la Ville pour ce secteur. Ce document de travail a récemment été déposé au conseil.

«Ça fait quelques années qu’on parle avec Énergie NB pour mettre la main sur ce terrain, mais comme il y avait toujours les citernes, le dossier ne bougeait pas vraiment vite. Mais là, puisque leur enlèvement est finalement programmé, on souhaitait avoir un plan de match avec nous, un aperçu de ce que l’on souhaite réaliser, de ce à quoi ça pourrait ressembler. Et le résultat est spectaculaire, c’est une vision d’avenir pour notre municipalité et notre grande région», exprime le maire.

Le plan est ambitieux. Il consiste notamment à créer une subdivision résidentielle pouvant accommoder une quarantaine de maisons de type unifamilial, une cinquantaine en rangée, une trentaine d’emplacements pour chalets et une demi-douzaine de cabines pour location. Le lieu pourrait également abriter une trentaine de sites de camping pour véhicules récréatifs.

Du point de vue récréatif, il est prévu de créer un parcours de mini-golf, un parc, un terrain de tennis et un belvédère se connectant au réseau de sentiers municipal.

Dalhousie compte déjà une marina. Celle-ci a toutefois atteint sa pleine capacité. Du coup, la présence d’une digue sur le site convoité – autre vestige de la centrale – permettrait la création d’une seconde.

«C’est ambitieux, mais ça démontre à quel point cet emplacement a du potentiel», souligne le maire Pelletier.

À ce développement résidentiel/touristique s’ajoute par ailleurs un autre (vieux) souhait du maire, soit celui d’installer sur une partie du terrain des panneaux solaires, le réseau de distribution électrique étant toujours sur place.

Bien entendu, Dalhousie n’est pas un promoteur. La Ville espère convaincre le secteur privé de s’intéresser à certaines parties du projet. On ne s’attend pas non plus à réaliser l’ensemble de ceux-ci d’un seul coup.

«Il s’agit surtout d’une vision à long terme sur la façon dont nous envisageons de développer ce secteur et notre municipalité», précise M. Pelletier.

«À court terme, ce qui nous intéresse, ce serait d’aller de l’avant avec le parc pour VR et le projet de panneaux solaires. Par la suite, on pourrait établir et vendre des lots pour des chalets ainsi que des résidences, car nous n’avons plus énormément d’espaces disponibles dans la municipalité», poursuit le maire.