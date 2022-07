Le PDG d’Énergie NB quitte ses fonctions, une «transformation importante» se prépare

Keith Cronkhite, PDG d’Énergie NB, quitte ses fonctions alors que le conseil d’administration prépare une transformation «de toute urgence» de la société de la Couronne, notamment pour gérer sa dette de 4,9 milliards $.

Charles V. Firlotte, président du conseil d’administration, affirme que le PDG sortant est un leader de haut calibre qui a su gérer la société de la Couronne pendant la pandémie.

Il affirme toutefois que le conseil d’administration a conclu d’entreprendre une transformation importante de l’organisation en raison des nombreux défis auxquels Énergie NB sera confrontée à l’avenir.

Il attribue ce changement à plusieurs facteurs, notamment la crise énergétique mondiale, qui met à mal les coûts de l’organisation et empire ses niveaux d’endettement qui sont «déjà excessifs».

Le conseil d’administration mentionne également la politique fédérale «pressante» visant à éliminer progressivement les combustibles fossiles, et le besoin d’inciter les Néo-Brunswickois à adopter des solutions énergétiques plus vertes rapidement.

«Alors que nous entrons dans cette phase de transformation, il y aura des défis et des opportunités, en particulier à cause du paysage mondial qui ajoute de la pression pour tous les Néo-Brunswickois. Le temps est maintenant venu pour nous d’évoluer, de toute urgence, pour nous assurer qu’Énergie NB est en mesure d’offrir des prix raisonnables et concurrentiels, ainsi qu’une énergie propre pour les générations futures», fait savoir Charles V. Firlotte.

La société de la Couronne a entrepris une recherche de cadres qui devrait durer plusieurs mois, et a également retenu une firme de consultants pour mener un «examen stratégique».

Il s’agit notamment de trouver des solutions de rechange pour répondre aux besoins en électricité de la province et de respecter les obligations liées à la dette d’Énergie NB, qui se trouvait toujours à 4,9 milliards $ dans son dernier rapport financier.

Lori Clark, vice-présidente principale de l’exploitation, sera PDG par intérim. Keith Cronkhite est PDG depuis avril 2020.

Lori Clark a occupé plusieurs postes au sein d’Énergie NB. Elle a été contrôleuse, vice-présidente des affaires réglementaires et des initiatives stratégiques et, plus récemment, vice-présidente principale de l’exploitation. Elle est également comptable professionnelle agréée et a étudié en technologie nucléaire au MIT et en leadership à la Wharton Business School.